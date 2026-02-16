Pay It Forward Local Inc

Pay It Forward Local Inc

GOOVY DUDE GLOW BINGO - MÁS DE $12,000 EN TOTAL.

1109 S Green River Rd

Evansville, IN 47715, USA

Entrada individual
$65

Primero llegado, primero servido. Debido a las regulaciones de juegos, esto es para reservar su asiento, no para comprar sus paquetes. Comprarás tus paquetes de Bingo en persona - $10. Esa es la diferencia de precio.


Mesa reservada para 4
$260
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Mesa de 4. Debido a las regulaciones de juegos, esto es para reservar su mesa, no para comprar sus paquetes.

Comprarás tus paquetes de Bingo y tarjetas de juego en la puerta - $10 por persona ($40 en total). Esa es la diferencia de precio.

