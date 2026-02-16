GOOVY DUDE GLOW BINGO - MÁS DE $12,000 EN TOTAL.

Organizado por
Acerca de este evento
Primero llegado, primero servido. Debido a las regulaciones de juegos, esto es para reservar su asiento, no para comprar sus paquetes. Comprarás tus paquetes de Bingo en persona - $10. Esa es la diferencia de precio.
Mesa de 4. Debido a las regulaciones de juegos, esto es para reservar su mesa, no para comprar sus paquetes.
Comprarás tus paquetes de Bingo y tarjetas de juego en la puerta - $10 por persona ($40 en total). Esa es la diferencia de precio.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!