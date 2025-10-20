<p>La Cena de Espagueti de la GPA</p>

Organizado por
Acerca de este evento
La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluye su elección de espagueti, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.
La cena incluirá: Polenta con salsa de tomate, ensalada César, bebida y una galleta sin gluten!
La cena incluirá: Polenta con salsa de tomate, ensalada César, bebida y una galleta sin gluten!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!