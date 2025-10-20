Gravenstein Parent Association

Gravenstein Parent Association

<p>La Cena de Espagueti de la GPA</p>

725 Bloomfield Rd

Sebastopol, CA 95472, USA

Spaghetti Marinara para Adultos
$20

La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Spaghetti Marinara para Niños
$15

La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Spaghetti Pesto para Adultos
$20

La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Spaghetti Pesto para Niños
$15

La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Spaghetti Marinara y Pesto para Adultos
$20

La cena incluye tu elección de espaguetis, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Niño Mitad Salsa de Tomate y Mitad Pesto Espagueti
$15

La cena incluye su elección de espagueti, ensalada, pan de ajo, una galleta y una bebida.

Adulto Sin Gluten
$20

La cena incluirá: Polenta con salsa de tomate, ensalada César, bebida y una galleta sin gluten! 


Niño Sin Gluten
$15

La cena incluirá: Polenta con salsa de tomate, ensalada César, bebida y una galleta sin gluten! 


