Greater Philadelphia Alliance Social Service Center

Greater Philadelphia Alliance Social Service Center

GPASS Rifa #1: Gran Premio

Una oportunidad de ganar
$3

Dos (2) boletos para el juego de la NFL NY Jets VS Cleveland Browns el 9/11/2025. ¡Lado de los visitantes, 20 filas desde el campo!


Estadio Metlife, Sección 142 Fila 20

TWO (2) Tickets BUNDLE
$5
Esto incluye 2 boletos

Two (2) tickets to the NY Jets VS Cleveland Browns NFL game on 11/9/2025. Visitors side, 20 rows from the field!


Metlife Stadium, Section 142 Row 20

THREE (3) Tickets BUNDLE
$7
Esto incluye 3 boletos

