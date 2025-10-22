GPASS Rifa #1: Gran Premio

Organizado por
Acerca de esta rifa
Dos (2) boletos para el juego de la NFL NY Jets VS Cleveland Browns el 9/11/2025. ¡Lado de los visitantes, 20 filas desde el campo!
Estadio Metlife, Sección 142 Fila 20
Two (2) tickets to the NY Jets VS Cleveland Browns NFL game on 11/9/2025. Visitors side, 20 rows from the field!
Metlife Stadium, Section 142 Row 20
Two (2) tickets to the NY Jets VS Cleveland Browns NFL game on 11/9/2025. Visitors side, 20 rows from the field!
Metlife Stadium, Section 142 Row 20
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!