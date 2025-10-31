GRACE Cares, Inc.'s Subasta de Impacto

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Escápate a uno de los pueblos playeros más encantadores de la Costa Este. La Casa Lorelei, con capacidad para 17 huéspedes, es una hermosa casa costera que ofrece una semana completa de relax en Cape May, conocida por sus playas prístinas, arquitectura victoriana, tours de avistamiento de ballenas y aventuras familiares.
Puja inicial
Un retiro romántico en el corazón de la Toscana. Hospédese en una acogedora casa de un dormitorio con encanto italiano original, a pocos minutos de las icónicas vistas desde la colina de Cortona, cafés y tiendas artesanales. Esta es la oportunidad perfecta para explorar olivares locales, viñedos y pueblos antiguos sin el bullicio de un grupo de viaje grande.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!