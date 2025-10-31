GRACE Cares, Inc.'s Subasta de Impacto

GRACE Cares, Inc.

Estancia de una semana en la Casa Lorelei - Cape May, Nueva Jersey
$4,200

Puja inicial

Escápate a uno de los pueblos playeros más encantadores de la Costa Este. La Casa Lorelei, con capacidad para 17 huéspedes, es una hermosa casa costera que ofrece una semana completa de relax en Cape May, conocida por sus playas prístinas, arquitectura victoriana, tours de avistamiento de ballenas y aventuras familiares.

  • Perfecta para unas vacaciones en la playa con amigos o familia, explorar bodegas y calles históricas, o simplemente relajarte junto al océano.
  • Tarifa de Caridad: $3,696 - cualquier oferta por encima de este monto apoya directamente los proyectos de GRACE Cares.
Escape de 6 noches en Italia para dos - Cortona, Toscana
$2,000

Puja inicial

Un retiro romántico en el corazón de la Toscana. Hospédese en una acogedora casa de un dormitorio con encanto italiano original, a pocos minutos de las icónicas vistas desde la colina de Cortona, cafés y tiendas artesanales. Esta es la oportunidad perfecta para explorar olivares locales, viñedos y pueblos antiguos sin el bullicio de un grupo de viaje grande.

  • Perfecto para lunas de miel, aniversarios o una recarga pacífica.
  • Tarifa de Caridad: $1,518 - cualquier oferta por encima de este monto apoya directamente los proyectos de GRACE Cares.

