GRACE Cares, Inc.'s Subasta de Impacto

Un retiro romántico en el corazón de la Toscana. Hospédese en una acogedora casa de un dormitorio con encanto italiano original, a pocos minutos de las icónicas vistas desde la colina de Cortona, cafés y tiendas artesanales. Esta es la oportunidad perfecta para explorar olivares locales, viñedos y pueblos antiguos sin el bullicio de un grupo de viaje grande.

Perfecto para lunas de miel, aniversarios o una recarga pacífica.

Tarifa de Caridad: $1,518 - cualquier oferta por encima de este monto apoya directamente los proyectos de GRACE Cares.