Grace Christian Academy Foundation

Ofrecido por

Grace Christian Academy Foundation

Acerca de esta tienda

Grace Christian Academy Actividades.

Tasas de Basketball item
Tasas de Basketball
$80

Tarifas para participar en Baloncesto para la temporada 2025-26.

Camiseta de Calentamiento de Basketball item
Camiseta de Calentamiento de Basketball
$25

Camiseta de calentamiento de baloncesto con nombre en la parte trasera - las camisetas de chicas son azul marino con letras doradas, las camisetas de chicos son blancas con letras azul marino.

Cuotas Mensuales del Subway item
Cuotas Mensuales del Subway
Paga lo que puedas

El costo es de $9/semana por un almuerzo - incluye sándwich, papas fritas y galleta. Llene el total de las semanas en las que participará cada mes.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!