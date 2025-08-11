Graham Elementary PTA

Este artículo es para una membresía PTA individual (1 persona). Las membresías son por persona (no por hogar), por lo que cada adulto/tutor cuenta como un miembro separado.





¡Anima a los abuelos, tías, tíos, amigos y vecinos a unirse también! Las membresías de PTA 2025-26 son válidas hasta el 31/07/2026. Para pedir más de una membresía individual, añade este producto con un nombre diferente varias veces a tu carrito.





*Detalles completos de los beneficios de la membresía disponibles aquí: https://www.txpta.org/member-perks