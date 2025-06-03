Grand Rapids Symphony Society

Grand Rapids Symphony Picnic Pops Raffle 2025

Paquete de estadía y juego en Gun Lake Casino and Resort
$5

¡Pasa una noche en Gun Lake Casino and Resort con una (1) noche de estadía en el hotel, $100 de crédito para cenar y dos (2) créditos de juego de tragamonedas gratis de $50 cada uno! Este es un boleto individual, puedes comprar varios boletos individuales

$20
Esto incluye 5 boletos

¡Pasa una noche en Gun Lake Casino and Resort con una (1) noche de estadía en el hotel, $100 de crédito para cenar y dos (2) créditos de juego de tragamonedas gratis de $50 cada uno!Este es un paquete de 5 boletos, puedes comprar varios paquetes

Caja de vino
$5

Describe el premio aquí

$20
Esto incluye 5 boletos

Describe el premio aquí

Estadía en el Hotel CityFlats y boletos para el Symphony
$5

¡Disfruta de una noche en el centro de Grand Rapids, incluyendo una estadía en el CityFlats Hotel y boletos para un concierto de la Sinfónica de Grand Rapids! Este es un boleto individual, puedes comprar varios boletos

$20
Esto incluye 5 boletos

Enjoy an evening in downtown Grand Rapids, including an overnight stay at CityFlats Hotel and tickets to a Grand Rapids Symphony Performance! This is a ticket bundle of 5 tickets, you may purchase multiple ticket bundles

