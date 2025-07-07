Espacios Verdes Donaciones Legado

El pickleball es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el país, y es especialmente popular entre los adultos mayores por su juego divertido y rápido y por su movimiento de bajo impacto. Al patrocinar nuestra pista de pickleball y el espacio circundante, ayudarás a crear un centro vibrante para la actividad física, la recreación y la conexión en el corazón de nuestro espacio verde. Este patrocinio exclusivo incluye un reconocimiento en la pista con tu nombre o mensaje pintado directamente en la superficie, convirtiendo tu apoyo en una parte visible y duradera de la comunidad.

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