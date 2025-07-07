Espacios Verdes Donaciones Legado

Deje su huella con un ladrillo grabado personalizado instalado en nuestro espacio verde al aire libre. Su mensaje personalizado honrará su apoyo y se convertirá en una parte duradera de la comunidad Aging Well. Una manera significativa de celebrar a un ser querido, un hito o su compromiso de marcar la diferencia.
Deje su huella con un ladrillo grabado personalizado instalado en nuestro espacio verde al aire libre. Su mensaje personalizado honrará su apoyo y se convertirá en una parte duradera de la comunidad Aging Well. Una manera significativa de celebrar a un ser querido, un hito o su compromiso de marcar la diferencia.
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Banco
$500
Patrocine un hermoso banco en nuestro espacio verde al aire libre, completo con una placa o grabado personalizado para honrar su contribución. Ya sea en memoria de un ser querido o como muestra de apoyo a la comunidad, su nombre o mensaje será parte de un lugar acogedor y tranquilo para que otros descansen y disfruten del aire libre. Incluye reconocimiento exclusivo en el banco patrocinado.
Patrocine un hermoso banco en nuestro espacio verde al aire libre, completo con una placa o grabado personalizado para honrar su contribución. Ya sea en memoria de un ser querido o como muestra de apoyo a la comunidad, su nombre o mensaje será parte de un lugar acogedor y tranquilo para que otros descansen y disfruten del aire libre. Incluye reconocimiento exclusivo en el banco patrocinado.
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Mesa y sillas
$1,000
Patrocine un elegante juego de mesa y sillas al aire libre en nuestro nuevo espacio verde, Perfecto para conversar, jugar a las cartas o disfrutar de un momento tranquilo al aire libre, su patrocinio incluye una placa personalizada que reconoce su apoyo. Este regalo exclusivo ayuda a crear un lugar acogedor para la conexión, la relajación y la vida comunitaria.
Patrocine un elegante juego de mesa y sillas al aire libre en nuestro nuevo espacio verde, Perfecto para conversar, jugar a las cartas o disfrutar de un momento tranquilo al aire libre, su patrocinio incluye una placa personalizada que reconoce su apoyo. Este regalo exclusivo ayuda a crear un lugar acogedor para la conexión, la relajación y la vida comunitaria.
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Jardín elevado
$2,000
Apoye nuestro jardín comunitario patrocinando un lecho de jardín elevado en el nuevo espacio verde. Estos lechos proporcionan oportunidades accesibles para que personas mayores y adultos con discapacidades participen en la jardinería al aire libre, disfruten de hierbas y verduras frescas y experimenten los beneficios terapéuticos de trabajar con la naturaleza.
Cada patrocinio incluye una placa personalizada que reconoce su contribución y nos ayuda a promover el bienestar, la sostenibilidad y la alegría a través de la jardinería.
Apoye nuestro jardín comunitario patrocinando un lecho de jardín elevado en el nuevo espacio verde. Estos lechos proporcionan oportunidades accesibles para que personas mayores y adultos con discapacidades participen en la jardinería al aire libre, disfruten de hierbas y verduras frescas y experimenten los beneficios terapéuticos de trabajar con la naturaleza.
Cada patrocinio incluye una placa personalizada que reconoce su contribución y nos ayuda a promover el bienestar, la sostenibilidad y la alegría a través de la jardinería.
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Área de Shuffleboard/Juegos
$5,000
El Shuffleboard es un juego divertido de bajo impacto que fomenta el movimiento, la interacción social y un poco de competencia amistosa, por lo que es perfecto para nuestro espacio al aire libre. La cancha servirá como un punto de encuentro para que las personas mayores se mantengan activas, construyan comunidad y disfruten juntas del aire libre.
¡Este patrocinio ya ha sido generosamente cumplido!
El Shuffleboard es un juego divertido de bajo impacto que fomenta el movimiento, la interacción social y un poco de competencia amistosa, por lo que es perfecto para nuestro espacio al aire libre. La cancha servirá como un punto de encuentro para que las personas mayores se mantengan activas, construyan comunidad y disfruten juntas del aire libre.
¡Este patrocinio ya ha sido generosamente cumplido!
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Pista de pickleball
$10,000
El pickleball es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el país, y es especialmente popular entre los adultos mayores por su juego divertido y rápido y por su movimiento de bajo impacto. Al patrocinar nuestra pista de pickleball y el espacio circundante, ayudarás a crear un centro vibrante para la actividad física, la recreación y la conexión en el corazón de nuestro espacio verde.
Este patrocinio exclusivo incluye un reconocimiento en la pista con tu nombre o mensaje pintado directamente en la superficie, convirtiendo tu apoyo en una parte visible y duradera de la comunidad.
El pickleball es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el país, y es especialmente popular entre los adultos mayores por su juego divertido y rápido y por su movimiento de bajo impacto. Al patrocinar nuestra pista de pickleball y el espacio circundante, ayudarás a crear un centro vibrante para la actividad física, la recreación y la conexión en el corazón de nuestro espacio verde.
Este patrocinio exclusivo incluye un reconocimiento en la pista con tu nombre o mensaje pintado directamente en la superficie, convirtiendo tu apoyo en una parte visible y duradera de la comunidad.
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Patrocinio personalizado
$25,000
A partir de $25,000, tu donación puede crear algo verdaderamente duradero. Ya sea un banco y estatua bellamente diseñados, una instalación conmemorativa, una característica de jardín u otro elemento distintivo de nuestro espacio verde al aire libre, trabajaremos contigo para diseñar un tributo significativo.
Estos patrocinios personalizados ofrecen una alta visibilidad y un impacto a largo plazo. Son una forma poderosa de honrar a un ser querido, celebrar un legado o contribuir al futuro de Aging Well Inc. de una manera que será recordada por generaciones.
Construyamos algo duradero, juntos.
A partir de $25,000, tu donación puede crear algo verdaderamente duradero. Ya sea un banco y estatua bellamente diseñados, una instalación conmemorativa, una característica de jardín u otro elemento distintivo de nuestro espacio verde al aire libre, trabajaremos contigo para diseñar un tributo significativo.
Estos patrocinios personalizados ofrecen una alta visibilidad y un impacto a largo plazo. Son una forma poderosa de honrar a un ser querido, celebrar un legado o contribuir al futuro de Aging Well Inc. de una manera que será recordada por generaciones.
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