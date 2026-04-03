Venta de Garaje y Patrocinio de Fiesta Greenfield 2026

Acerca de este evento
Para negocios que se unan a nuestra Aldea de Proveedores en Coleman Street (entre Alger y Greenfield Ave). Trae tu propia carpa de 10x10. Incluye espacio para proveedores y mención en el sitio web solamente. Te ubicaremos en áreas que tengan sentido entre las calles junto a Monday's Brewing Company y Alternate Histories. El estacionamiento de Greenfield School también podría ser una consideración. Esto permanecerá flexible hasta que los planes finales del sitio del evento se establezcan aproximadamente un mes antes.
¿Quieres mostrar apoyo adicional? ¡Conviértete en patrocinador! Ayudarás a hacer posible este evento y recibirás un agradecimiento en redes sociales, tu logo en nuestro sitio web, y un espacio para proveedores si lo deseas. Trae tu propia carpa de 10x10.
Los patrocinadores de oro reciben múltiples menciones en redes sociales adaptadas y un reconocimiento destacado en todos los materiales—volantes, carteles de la Aldea de Proveedores y Venta de Garaje, nuestro sitio web, y una publicación dedicada a patrocinadores, así como una mención en micrófono durante la fiesta. Incluye un espacio opcional para proveedores (trae tu propia carpa de 10x10). Tu apoyo hace posible este evento, y estamos profundamente agradecidos.
Patrocina a un pintor de caras durante TODO el TIEMPO de nuestra fiesta, desde las 11 a.m. hasta las 7 p.m., ¡y conéctate con familias locales! Tu apoyo financiará un crédito prepago para los asistentes, con tu negocio destacado en la estación de pintado de caras y en el escenario. Te animamos a realizar una activación de marca o integración para esto.
Incluye un espacio de vendedor opcional: trae tu propia carpa de 10x10.
Tendrás un saludo especial por micrófono durante cada sesión de espuma. Te animamos a hacer de esto una activación de marca. Esperamos 8 sesiones en las que recibirás AL MENOS un saludo por micrófono en cada sesión. Tu negocio aparecerá en las tres áreas centrales del evento, destacado en las principales publicaciones de redes sociales, en nuestro sitio web, y en un post especial de agradecimiento. Los artistas ambulantes mencionarán periódicamente tu negocio, y si asistes, se quedarán cerca de tu puesto para atraer atención. Incluye un espacio de vendedor opcional: trae tu propia carpa de 10x10.
Nos encantaría trabajar contigo en una activación de marca que beneficie a la comunidad y ponga tu marca en el centro de la ciudad. Discutamos algunas ideas. (Los puestos de venta o máquinas de garra y salones con carga son algunas ideas populares)
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!