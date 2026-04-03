Venta de Garaje y Patrocinio de Fiesta Greenfield 2026

Tendrás un saludo especial por micrófono durante cada sesión de espuma. Te animamos a hacer de esto una activación de marca. Esperamos 8 sesiones en las que recibirás AL MENOS un saludo por micrófono en cada sesión. Tu negocio aparecerá en las tres áreas centrales del evento, destacado en las principales publicaciones de redes sociales, en nuestro sitio web, y en un post especial de agradecimiento. Los artistas ambulantes mencionarán periódicamente tu negocio, y si asistes, se quedarán cerca de tu puesto para atraer atención. Incluye un espacio de vendedor opcional: trae tu propia carpa de 10x10.