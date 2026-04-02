🎪 Grover Beach Spring BBQ & Fundraiser! 2026

Hamburguesa o Cheeseburger, papas fritas y una bebida.
Hamburguesa o Cheeseburger, papas fritas y una bebida.
Combo de Almuerzo de Hot Dog
$6
Hot dog, papas fritas y una bebida.
Hot dog, papas fritas y una bebida.
Algodón de Azúcar
$5
Pintura de Cara
$10
¡Los lugares son limitados!
¡Los lugares son limitados!
Bebidas Suaves/Agua
$2
Pulsera para Jugar Todo el Día
$15
Incluye juegos de carnaval inflables ilimitados como Dardos de Fútbol, Lanzamiento de Hacha, y Desafío Deportivo, además de un turno en el Paseo de la Torta y una oportunidad de mojar a alguien en el Tanque de Inmersión.
Incluye juegos de carnaval inflables ilimitados como Dardos de Fútbol, Lanzamiento de Hacha, y Desafío Deportivo, además de un turno en el Paseo de la Torta y una oportunidad de mojar a alguien en el Tanque de Inmersión.
Tickets para el Paseo de la Torta
$1
¡Una oportunidad de ganar un delicioso postre!
¡Una oportunidad de ganar un delicioso postre!
Tickets para Juegos
$1
Compra tickets para que tus niños disfruten de nuestros juegos de carnaval inflables como Dardos de Fútbol, Lanzamiento de Hacha, y Desafío Deportivo!
Compra tickets para que tus niños disfruten de nuestros juegos de carnaval inflables como Dardos de Fútbol, Lanzamiento de Hacha, y Desafío Deportivo!
$10
$2
$5
$2
Añadir una donación para Grover Beach Elementary PTO
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!