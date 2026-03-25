Habitat For Humanity

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Habitat For Humanity

Acerca de este evento

Subasta Silenciosa de Habitat For Humanity

Lugar de recogida

4900 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87110, USA

Bolso de viaje de cuero de enebro para hombres item
Bolso de viaje de cuero de enebro para hombres
$80

Puja inicial

Viaja con estilo con un toque internacional único. Bolso de viaje de 20" hecho de 100% piel de búfalo de agua e incluye cremalleras y herrajes de latón de alta calidad, correa ajustable y dos asas superiores.

Un valor de $350.00

Aretes colgantes de granate de 25.00 ct.tw. item
Aretes colgantes de granate de 25.00 ct.tw.
$150

Puja inicial

Estos dramáticos aretes colgantes, rebosantes del rico color de un merlot perfectamente envejecido, ofrecen un color pleno y un brillo glamoroso. Con 25.00 ct. tw. de granates en corte cojín cuadrado y en forma de pera y salpicadas con diamantes genuinos.


Un valor de $800.00

Reloj para hombres de la colección Diamonds de Bulova item
Reloj para hombres de la colección Diamonds de Bulova
$100

Puja inicial

Este elegante reloj para hombres de la colección Diamonds de Bulova presenta diamantes e índices romanos en tono dorado amarillo y una ventana de fecha a las 6:00 en su esfera negra. Cuenta con un movimiento de cuarzo y es resistente al agua hasta 30 metros.


Valor de $500.00

Pulsera de eslabones multigemas de 16.00 ct.tw. item
Pulsera de eslabones multigemas de 16.00 ct.tw. item
Pulsera de eslabones multigemas de 16.00 ct.tw.
$50

Puja inicial

Da un paseo por el lado brillante. Con granates, peridotos, citrinos, amatistas, iolitas y topacios azules cielo en formas ovales que envuelven tu muñeca en lujo y refinamiento. Plata esterlina con cierre de langosta.


Valor de $250.00

Reloj de madera de nogal y mármol para hombres de Holzkern item
Reloj de madera de nogal y mármol para hombres de Holzkern
$100

Puja inicial

El reloj "Leonardo" deriva de "lewo" y "harti" que significa "la fuerza de un león". La interacción de la madera de nogal y el acero inoxidable en la correa, unidos al dial de mármol gris genuino y mármol gris genuino crean un reloj de belleza única y juego resistente.


Valor de $400.00

Gran Juego de Tabla de Quesos de Bambú Grande item
Gran Juego de Tabla de Quesos de Bambú Grande
$25

Puja inicial

Impresiona a tus invitados con este gran juego de bandeja de tabla de quesos versátil. Con múltiples accesorios, simplifica el entretenimiento y mejora cualquier reunión con una pantalla elegante y apetitosa. Resistencia natural al agua, patrones de grano únicos, resistente a rayones y abolladuras.



Set de Altavoz de Ambiente Torchlite 4 EN 1 item
Set de Altavoz de Ambiente Torchlite 4 EN 1
$40

Puja inicial

Altavoz portátil + Luz LED + Lámpara Colgante + Luz de Paisaje. Proporciona un ambiente perfecto al aire libre o de fogata para su patio, jardín, fiesta, BBQ y más. El altavoz exterior tiene 2 modos de iluminación - llama y nocturna. Tiempo de reproducción de 10 horas y control inalámbrico de 66 FT. Empareja 2 para un sonido estéreo superior.

Pluma Interstellar Hover item
Pluma Interstellar Hover
$75

Puja inicial

Coloque este artículo único en su escritorio y vea cómo surge la conversación. Diseño futurista premium, tinta de flujo de precisión, cartuchos de bola Schmidt. Fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y aleación de zinc. Esta herramienta de escritura de ingeniería de precisión ofrece un ángulo de 23.5 grados de levitación para una estética impresionante en el escritorio.

Kit de Fumador de Whiskey con Antorcha item
Kit de Fumador de Whiskey con Antorcha item
Kit de Fumador de Whiskey con Antorcha
$75

Puja inicial

Kit de infusor para ahumar cócteles con 6 virutas de madera con sabores diferentes, 2 vasos, 2 moldes de hielo esféricos, barril ahumador, filtro metálico y antorcha. Todo lo que necesitas para una experiencia de cóctel perfecta en una caja de regalo bellamente presentada. Este set mejorará cualquier barra o cocina para el aficionado al whiskey.

Retratos Renacentistas de Bradford item
Retratos Renacentistas de Bradford item
Retratos Renacentistas de Bradford
$300

Puja inicial

Este paquete incluye una sesión en Bradford Portraits en su ubicación de Miami, Nueva York, Newport Beach o Palm Beach. Incluye un retrato de pared de 20" en lienzo con una artesanía lujosa (un valor de $5,000) y una estancia de una noche en un hotel de lujo en la ubicación designada del estudio.

Elisa Pave Frame Collar Colgante & Pendientes de Mikki Pave item
Elisa Pave Frame Collar Colgante & Pendientes de Mikki Pave
$20

Puja inicial

Conjunto cortesía de Joyeros Kendra Scott. Hecho de plata esterlina y rodio, el valor combinado de este conjunto es de $150.00

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