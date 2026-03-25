Subasta Silenciosa de Habitat For Humanity

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Acerca de este evento
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Viaja con estilo con un toque internacional único. Bolso de viaje de 20" hecho de 100% piel de búfalo de agua e incluye cremalleras y herrajes de latón de alta calidad, correa ajustable y dos asas superiores.
Un valor de $350.00
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Estos dramáticos aretes colgantes, rebosantes del rico color de un merlot perfectamente envejecido, ofrecen un color pleno y un brillo glamoroso. Con 25.00 ct. tw. de granates en corte cojín cuadrado y en forma de pera y salpicadas con diamantes genuinos.
Un valor de $800.00
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Este elegante reloj para hombres de la colección Diamonds de Bulova presenta diamantes e índices romanos en tono dorado amarillo y una ventana de fecha a las 6:00 en su esfera negra. Cuenta con un movimiento de cuarzo y es resistente al agua hasta 30 metros.
Valor de $500.00
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Da un paseo por el lado brillante. Con granates, peridotos, citrinos, amatistas, iolitas y topacios azules cielo en formas ovales que envuelven tu muñeca en lujo y refinamiento. Plata esterlina con cierre de langosta.
Valor de $250.00
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El reloj "Leonardo" deriva de "lewo" y "harti" que significa "la fuerza de un león". La interacción de la madera de nogal y el acero inoxidable en la correa, unidos al dial de mármol gris genuino y mármol gris genuino crean un reloj de belleza única y juego resistente.
Valor de $400.00
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Impresiona a tus invitados con este gran juego de bandeja de tabla de quesos versátil. Con múltiples accesorios, simplifica el entretenimiento y mejora cualquier reunión con una pantalla elegante y apetitosa. Resistencia natural al agua, patrones de grano únicos, resistente a rayones y abolladuras.
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Altavoz portátil + Luz LED + Lámpara Colgante + Luz de Paisaje. Proporciona un ambiente perfecto al aire libre o de fogata para su patio, jardín, fiesta, BBQ y más. El altavoz exterior tiene 2 modos de iluminación - llama y nocturna. Tiempo de reproducción de 10 horas y control inalámbrico de 66 FT. Empareja 2 para un sonido estéreo superior.
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Coloque este artículo único en su escritorio y vea cómo surge la conversación. Diseño futurista premium, tinta de flujo de precisión, cartuchos de bola Schmidt. Fabricado con aluminio de calidad aeronáutica y aleación de zinc. Esta herramienta de escritura de ingeniería de precisión ofrece un ángulo de 23.5 grados de levitación para una estética impresionante en el escritorio.
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Kit de infusor para ahumar cócteles con 6 virutas de madera con sabores diferentes, 2 vasos, 2 moldes de hielo esféricos, barril ahumador, filtro metálico y antorcha. Todo lo que necesitas para una experiencia de cóctel perfecta en una caja de regalo bellamente presentada. Este set mejorará cualquier barra o cocina para el aficionado al whiskey.
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Este paquete incluye una sesión en Bradford Portraits en su ubicación de Miami, Nueva York, Newport Beach o Palm Beach. Incluye un retrato de pared de 20" en lienzo con una artesanía lujosa (un valor de $5,000) y una estancia de una noche en un hotel de lujo en la ubicación designada del estudio.
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Conjunto cortesía de Joyeros Kendra Scott. Hecho de plata esterlina y rodio, el valor combinado de este conjunto es de $150.00
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