Subasta Silenciosa de Habitat For Humanity

Altavoz portátil + Luz LED + Lámpara Colgante + Luz de Paisaje. Proporciona un ambiente perfecto al aire libre o de fogata para su patio, jardín, fiesta, BBQ y más. El altavoz exterior tiene 2 modos de iluminación - llama y nocturna. Tiempo de reproducción de 10 horas y control inalámbrico de 66 FT. Empareja 2 para un sonido estéreo superior.