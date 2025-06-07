HADASSAH INTERNATIONAL WOMEN'S EXPO - Bogotá Colombia

Ticket incluye Desayuno, Almuerzo, Regalo, Conferencia, Networking y

Rifas de nuestros auspiciadores durante el evento.



Con ese aporte haremos kit de aseo personal, que entregaremos a las mamitas que cuidan sus hijos con Cáncer en el hospital universitario de Cali. Asi que si deseas hacer un aporte adicional puedes hacerlo en la seccion de Donación.



De antemano muchisimas gracias por unirte a Mujer Hadassah y ayudarnos a llevar un poco de esperanza, amor y felicidad a estas mamitas y a sus hijos. La entrega se realizara en el mes de Septiembre 2025.