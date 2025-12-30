"Hale Rising 4th Annual Diamond Dinner" remains the same in Spanish: "Cena Anual de Diamante 4ta de Hale Rising"

🌺¡Es hora de luau! Ponte tu camisa hawaiana más llamativa y ven a apoyar a tu escuela secundaria local y equipos de sofball en Nathan Hale.





¡Únete a nosotros en la 4ª Cena Anual Diamante ⚾—una noche que reúne a familias de Hale, ex alumnos y seguidores para apoyar al equipo de béisbol y softball de Nathan Hale High School. Tu registro ayuda a financiar espacios seguros de entrenamiento, equipamiento actualizado y desarrollo de jugadores durante todo el año. Hale Rising Baseball Inc. es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que apoya los programas juveniles de béisbol y softball en Nathan Hale High School.





Al registrarte, estás apoyando directamente a nuestros estudiantes-atletas mientras crecen en el campo y en el aula. Reserva tus asientos, invita a un amigo y sé parte de la comunidad de Hale Rising. 🎟️





Nuestro menú para el evento incluye Brisket a la BBQ, pulled pork y bologna ahumado. Los acompañamientos incluyen ensalada de pasta, frijoles cocidos, panes y ensalada de col. El postre serán deliciosos cupcakes caseros y pastel de hoja de Texas. El último día para comprar boletos es el viernes 30 de enero de 2026. ¡La cena se llevará a cabo en Nathan Hale High School en el nuevo edificio atlético!