"Halloween Lock-In Fundraiser" -> "Recaudación de fondos de encierro de Halloween"

Organizado por
Acerca de este evento
No es necesario hacer una donación para asistir. ¡Esperamos verte en nuestro evento! ¡Por favor, corra la voz!
Otorga una entrada para la rifa de tarjetas de regalo.
Otorga dos entradas para la rifa de tarjetas de regalo.
Para una donación de $20 o más, puede enviar su nombre por correo electrónico para ser anunciado en nuestra página de FB como donante.
[email protected]
Para una donación de $50 o más, puede enviar su logotipo por correo electrónico para ser anunciado en nuestra página de FB como donante.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!