Killeen Volunteers Inc

Acerca de este evento

"Halloween Lock-In Fundraiser" -> "Recaudación de fondos de encierro de Halloween"

408 10th St

Nolanville, TX 76559, USA

Registro sin donación
Gratuito

No es necesario hacer una donación para asistir. ¡Esperamos verte en nuestro evento! ¡Por favor, corra la voz!

Donación
$5

Otorga una entrada para la rifa de tarjetas de regalo.

Doble donación
$10

Otorga dos entradas para la rifa de tarjetas de regalo.

Donación personal
$20

Para una donación de $20 o más, puede enviar su nombre por correo electrónico para ser anunciado en nuestra página de FB como donante.

[email protected]

Donación empresarial
$50

Para una donación de $50 o más, puede enviar su logotipo por correo electrónico para ser anunciado en nuestra página de FB como donante.


[email protected]

