Halloween Oct 25th

7 de septiembre - Boulder - 1pm- 5pm: MPB, AXE, Forro y Samba por Aline Muniz & Ginga Band.
En el Junkyard Social Club en Boulder. Las entradas incluyen acceso de los niños a todo el espacio de juego- al aire libre y bajo techo. Tenemos 2 escenarios donde se llevarán a cabo shows de música y arte.
1pm: Puertas abiertas
1:30pm: Presentación de Capoeira en el escenario al aire libre
2pm: Show de Música en vivo Brasileña con Aline Muniz y su banda
5pm: Fin de las celebraciones
Comida Brasileña disponible para comprar
Dónde: 2525 Frontier Ave Suite A, Boulder
Entradas GRATIS para niños. Donaciones Aceptadas.
Door Tickets.
