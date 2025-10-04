Brazilian Music Colorado

Halloween Oct 25th

5505 W 20th Ave suite 200

Denver, CO 80212, USA

7 de septiembre: Show de Ritmos Brasileños y Gran Celebración
$20

7 de septiembre - Boulder - 1pm- 5pm: MPB, AXE, Forro y Samba por Aline Muniz & Ginga Band.

 
En el Junkyard Social Club en Boulder. Las entradas incluyen acceso de los niños a todo el espacio de juego- al aire libre y bajo techo. Tenemos 2 escenarios donde se llevarán a cabo shows de música y arte.


1pm: Puertas abiertas

1:30pm: Presentación de Capoeira en el escenario al aire libre

2pm: Show de Música en vivo Brasileña con Aline Muniz y su banda

5pm: Fin de las celebraciones

Comida Brasileña disponible para comprar


Dónde: 2525 Frontier Ave Suite A, Boulder

$8

Entradas GRATIS para niños. Donaciones Aceptadas.

Day of Show/ Doors
$25

Door Tickets.

Have you been to a Pagode & Samba Circle?

Traditional from Brazil, the musician circle around a table and the crowd around the musicians.


Unmissable Night with Marcia Souza and Samba que Da, in Denver!

