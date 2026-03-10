Halo Clásico en el Estadio de Anaheim

Me complace anunciar que nuestro programa de béisbol ha sido aprobado para jugar un juego de Varsity nuevamente este año en el estadio Angel contra la escuela secundaria de Mayfair. Es un evento muy memorable para nuestros atletas que esperamos continuar cada año. & Nbsp; El estadio de los ángeles nos ha proporcionado vales de boletos para juegos de temporada regular específicos para vender para que podamos compensar algunos de los costos de este evento.

La venta de estos vales es para compensar el costo del próximo juego clásico de Halo en el estadio Angel el

13 de marzo de 2026 a las 3:30 p. m. vs. Mayfair High School.

Cada vale es canjeable por 27 juegos diferentes de los Angels en casa de abril a junio de 2026. Los vales tienen toda la información específica y se pueden canjear en línea.

Agradecemos su apoyo. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a [email protected] o comuníquese con Candice Landeros 714-865-7865

Gracias, Candice, Presidenta, GGHS Baseball Boosters