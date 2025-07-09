<span>Hanscom School Pto's Memberships</span>

Mensual
What Your Membership Includes: student purple up t-shirt for Month of the Military Child • opportunity for your student to win classroom prizes during membership drive • direct communication through our email newsletter with updates on events, volunteer opportunities, and school news
I’m not joining as a paid member at this time but I’m still excited to attend meetings, join events, and be part of the amazing things happening in our school community! I understand this means I will not have voting rights and will miss out on PTO membership benefits. I can still attend PTO events but will pay an entry fee at the door.
Please sign me up for the PTO newsletter to stay in the loop, learn about volunteer opportunities, and find ways to support our amazing Hanscom school community.
*During checkout, you will be able to add a donation for Zeffy's operational cost. Please note this donation does not go to our PTO
Renovación anual el: 2 de agosto
Incluye derechos de voto para hasta 2 adultos. Incluye suscripción al boletín de la PTO
¡Estamos emocionados de apoyar a la PTO de cualquier manera que podamos! Estamos felices de contribuir financieramente y esperamos ayudar en eventos y recaudaciones de fondos durante todo el año. ¡Por favor, regístreme para recibir el boletín de la PTO!
¡Su donación es deducible de impuestos! Se le enviará un recibo de regalo.
¿Demasiado Ocupado para Ser Voluntario? ¿No Quiere Vender Galletas de Chocolate? Lo Entendemos Completamente.
Sabemos que la vida es agitada, y no todos tienen el tiempo (o el deseo) de ser voluntarios o participar en recaudaciones de fondos. Si prefiere saltarse la venta y simplemente ayudar de manera significativa, ¡tenemos su pase libre de culpa!
Renovación anual el: 2 de agosto
¡Amo y apoyo a mi PTO! Me enorgullecería tener un distintivo de Soporte de la PTO fuera de mi puerta. Estoy emocionado de tener derechos de voto, la oportunidad de recaudar fondos para mi salón, y de solicitar becas para profesores. ¡Regístrame para el boletín de la PTO!
Renovación anual el: 2 de agosto
Tal vez no tenga estudiantes en la escuela, ¡pero vivo en Hanscom y me encanta apoyar nuestra PTO local! Me encantaría inscribirme en el boletín de la PTO para estar al tanto, conocer oportunidades de voluntariado, y encontrar formas de apoyar a nuestra increíble comunidad escolar.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!