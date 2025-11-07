Happy Valley School Pto

Happy Valley School Pto

Happy Valley School Pto's Subasta Silenciosa

1350 State Rd 1560, Lenoir, NC 28645, USA

Catawba Science Center item
Catawba Science Center
$20

Puja inicial

4 Tickets - $64 Value

Grandfather Mountain item
Grandfather Mountain
$50

Puja inicial

4 Tickets - $112 Value

Fort Fisher Aquarium item
Fort Fisher Aquarium
$10

Puja inicial

2 Tickets - $32 Value

Greenroom Theater item
Greenroom Theater
$10

Puja inicial

2 Tickets - $36 Value

Sky Zone Trampoline Park item
Sky Zone Trampoline Park
$50

Puja inicial

4 VIP Passes - $124 Value

High Gravity Adventures item
High Gravity Adventures
$50

Puja inicial

2 Tickets - $120 Value

River Girl Fishing Company item
River Girl Fishing Company
$40

Puja inicial

$100 Gift Certificate

Wilderness in the Smokies item
Wilderness in the Smokies
$150

Puja inicial

Blumenthal Arts - Spamalot on January 20, 2026 item
Blumenthal Arts - Spamalot on January 20, 2026
$80

Puja inicial

2 Tickets - $200 Value

Greensboro Science Center item
Greensboro Science Center
$40

Puja inicial

4 Admission Tickets and 4 Carousel Tickets - $100 Value

Gimnasio de Escalada Bigfoot item
Gimnasio de Escalada Bigfoot
$15

Puja inicial

2 Entradas - Valor de $50

Acuario Ripley de las Smokies item
Acuario Ripley de las Smokies
$60

Puja inicial

4 Entradas - Valor de $181

Zoológico de Riverbanks item
Zoológico de Riverbanks
$50

Puja inicial

4 Entradas - Valor de $112

Centro de Aguas Blancas item
Centro de Aguas Blancas
$65

Puja inicial

Pases de 2 Días - Valor de $158

Alquiler de Cabaña item
Alquiler de Cabaña
$320

Puja inicial

Estancia de 2 Noches en Stress Releaf - Valor de $1064


Una escapada a la cabaña “Stress ReLeaf” ofrece todo lo que

podrías desear en unas vacaciones en familia llenas de diversión!


 Tres áreas para dormir y tres baños y medio

 Espacio para 8 huéspedes - ¡y también somos amigables con los perros!

 Hermoso entorno montañoso a solo 15 minutos al sur de Blowing Rock

 Amplias terrazas para relajarte y dejar que tus preocupaciones se desvanezcan!

 Disfruta del jacuzzi, mesa de billar, vistas, fogata de gas y entorno aislado

Para más fotos y detalles y para verificar la disponibilidad, visita nuestro sitio web:


www.BlueRidgeRentals.com/rentals/Stress-ReLeaf


Certificado válido para una estadía de 2 noches sin ningún costo. Excluidos los fines de semana de octubre, fin de semana del Día de los Caídos, semana del Día de los Caídos, semana del Día de Acción de Gracias, y semanas de Navidad/Año Nuevo. El ganador

debe comunicarse con Blue Ridge Mountain Rentals y proporcionar un PDF de este certificado como prueba de ganador.


El certificado se puede aplicar a cualquier fecha que no sea festiva antes del 31/03/2026.

NASCAR Hall of Fame in Charlotte item
NASCAR Hall of Fame in Charlotte
$35

Puja inicial

4 Pases de Admisión General - $116 Valor

Sissalou Creations Take-Home Paint Kit item
Sissalou Creations Take-Home Paint Kit
$6

Puja inicial

1 Kit de pintura para llevar a casa - $20 Valor

