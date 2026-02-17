Academia de Verano Harambee 2026

Acerca de este evento
Please Read: DO NOT PAY $4000 Some grades in both programs are full. Please check the listing below to see if space is available in your child’s grade. If there is no space, you may use this item to join the waitlist.
Enter the code “On Waitlist 26” in the discount code field at checkout to remove the $4,000 placeholder fee. This confirms that you understand you are joining the waitlist and not enrolling.
If you have more than one child, you may enroll the child who has a space and place the others on the waitlist. You may also put all children on the waitlist if you prefer.
If you only want a spot if all your children can enroll, please write this in the “Additional Comments” section.
If a spot opens, we will contact families in waitlist order and send an invoice for the enrollment fees.
Please note: Enrollment fees, once paid, are non-refundable. Joining the waitlist does not guarantee a spot.
Por favor, lea: Las tarifas de inscripción son obligatorias para todos los participantes. La tarifa es de $40 por niño y no es reembolsable.
Las familias pueden optar por pagar el saldo completo en el momento de la inscripción, o enviar un depósito mínimo e intransferible de $10 por niño durante la inscripción. Se enviará una factura por cualquier saldo pendiente, que deberá pagarse antes del 20 de mayo de 2026.
Por favor, lea: Se requieren TANTO tarifas de inscripción como de participación para todos los participantes que no sean de PUSD.
Todas las tarifas son no reembolsables.
Las familias pueden optar por pagar la cantidad completa por adelantado, o enviar un depósito mínimo e intransferible de $10 por niño en el momento de la inscripción para su envío.
Las tarifas de inscripción deben pagarse en su totalidad antes del 20 de mayo de 2026. Las tarifas de participación pueden pagarse por adelantado o a través de un plan de pagos.
Se enviará una factura por cualquier saldo restante de tarifa de inscripción, y se enviará una(s) factura(s) adicional(es) por las tarifas de participación de acuerdo con el plan de pagos seleccionado.
Por favor, lea: Las tarifas de inscripción son obligatorias para todos los participantes. La tarifa es de $40 por niño y no es reembolsable.
Las familias pueden optar por pagar el saldo completo en el momento de la inscripción, o enviar un depósito mínimo e intransferible de $10 por niño durante la inscripción. Se enviará una factura por cualquier saldo pendiente, que deberá pagarse antes del 20 de mayo de 2026.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!