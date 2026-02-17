Academia de Verano Harambee 2026

Por favor, lea: Se requieren TANTO tarifas de inscripción como de participación para todos los participantes que no sean de PUSD.





Todas las tarifas son no reembolsables.

Tarifa de Inscripción: $40 por niño ( obligatoria e intransferible )

Tarifa de Participación: $300 por niño ($50 por niño por semana)

Costo Total: $340 por niño

Las familias pueden optar por pagar la cantidad completa por adelantado, o enviar un depósito mínimo e intransferible de $10 por niño en el momento de la inscripción para su envío.





Las tarifas de inscripción deben pagarse en su totalidad antes del 20 de mayo de 2026. Las tarifas de participación pueden pagarse por adelantado o a través de un plan de pagos.





Se enviará una factura por cualquier saldo restante de tarifa de inscripción, y se enviará una(s) factura(s) adicional(es) por las tarifas de participación de acuerdo con el plan de pagos seleccionado.