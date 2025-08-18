Harold Warp Pioneer Village Memberships

Covered Wagon
$50

Discover Your pioneering spirit!

Single Annual Membership
+2 General Admission Tickets
10% Discount in the museum store

Vintage Vehicle
$100

Take a leisurely "cruise" around the museum!

Annual Membership for Two
+4 General Admission Passes per year (Value $60)

30% discount on museum facility rental

15% discount in the Museum Store

Locomotive
$200

All Aboard!

Annual Membership for up to 5
+6 General Admission Passes per year (Value $90)
40% discount on facility rental
20% discount in the Museum Store

Carousel
$300

Keep 'em coming around!

Annual Membership for up to 7
+8 General Admission Passes per year (Value $120
50% discount on museum facility rental
25% discount in the museum store

Lifetime
$500

Lifetime Membership for card holder
Annual membership for up to 10

10 General Admission Passes per year (Value $150)

50% discount on museum facility rental

25% discount in the museum store


Free annual behind the scenes museum grounds tours with a docent

Free Admission to all Museum Events & Festivals

Member will be recognized

