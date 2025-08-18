rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Discover Your pioneering spirit!
Single Annual Membership
+2 General Admission Tickets
10% Discount in the museum store
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Take a leisurely "cruise" around the museum!
Annual Membership for Two
+4 General Admission Passes per year (Value $60)
30% discount on museum facility rental
15% discount in the Museum Store
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
All Aboard!
Annual Membership for up to 5
+6 General Admission Passes per year (Value $90)
40% discount on facility rental
20% discount in the Museum Store
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Keep 'em coming around!
Annual Membership for up to 7
+8 General Admission Passes per year (Value $120
50% discount on museum facility rental
25% discount in the museum store
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Lifetime Membership for card holder
Annual membership for up to 10
10 General Admission Passes per year (Value $150)
50% discount on museum facility rental
25% discount in the museum store
Free annual behind the scenes museum grounds tours with a docent
Free Admission to all Museum Events & Festivals
Member will be recognized
common:zeffyTipDisclaimerTicketing