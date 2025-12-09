Hart Boys Volleyball Patrocinios

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Un grito en las redes sociales. El logo de tu negocio se mostrará en la historia de Instagram de Hart Boys
El logo de tu negocio se mostrará en un marcador giratorio durante todos los partidos en casa.
Un anuncio en el marcador mostrará el logo de tu negocio en un marcador giratorio en todos los partidos en casa, dos menciones en historias y reel en las redes sociales se mostrarán en la página de Instagram de Hart Boys.
Camiseta de práctica de voleibol de los chicos de Hart, que mostrará el logo de tu negocio en la camiseta de práctica. Un anuncio en el marcador mostrará tu logo en un marcador giratorio en todos los partidos en casa. Además, se mostrarán dos menciones en historias y reels en las redes sociales en la página de Instagram de Hart Boys of Volleyball.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!