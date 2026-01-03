<span>HAS Conferencia 2026</span>

Lo que incluye tu entrada

Inscripción temprana $150 hasta el 1 de marzo de 2026.





Tu entrada a la conferencia desbloquea un día completo de aprendizaje, conexión e inspiración en un entorno vibrante y acogedor.





Lugar: Cornell Tech - Verizon Executive Center, 2 W Loop Rd, Nueva York, NY 10044





🕗 Arranque de la mañana

8:00 AM – Se abre la inscripción. Disfruta de acceso completo al Salón de Conferencias y Salas de Sesiones durante todo el día (8:00 AM – 5:00 PM).





8:30 AM – 9:00 AM – Comienza tu mañana con desayuno, té, café y refrigerios.





9:00 AM – 12:00 PM – Bienvenida y discursos de apertura, seguidos por sesiones de debate.





Recarga a mediodía

12:00 PM – 12:30 PM – Disfruta de un almuerzo y conéctate con otros asistentes.





🎤 Sesiones de la tarde

12:30 PM – 4:30 PM – Continúa con las discusiones.





🎶 Final de la tarde

4:30 PM – 5:00 PM – Concluye el día con una actuación en directo y networking, conectando con ponentes, compañeros y nuevos colaboradores.









✨ Una entrada. Un día completo. Grandes conversaciones, excelente comida y experiencias inolvidables.