"Havana Noches Gala"

Acerca de este evento
Incluye:
Cena
Bebida sin alcohol
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Incluye:
Mesa para 8 personas
Cena
Bebida sin alcohol
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Patrocina a un profesor de tu elección.
Incluye:
Mesa para 4 personas
Cena
Un mimosa o cerveza por persona
Bebida sin alcohol
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Un boleto de rifa por persona
Reconocimiento en cartel e itinerario del evento
Incluye:
Mesa para 4 personas
Cena
Un mimosa o cerveza por persona
Bebida sin alcohol
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Dos boletos de rifa por persona
Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales
Una botella de champán
Incluye:
Mesa para 6 personas
Cena
Un Mimosa o cerveza por persona
Bebida no alcohólica
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Tres boletos de rifa por persona
Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales
Una botella de champán
Un recuerdo especial
Incluye:
Mesa para 8 personas
Cena
Un Mimosa o cerveza por persona
Bebida no alcohólica
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Tres boletos de rifa por persona
Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales
Una botella de champán
Un recuerdo especial
Incluye:
Mesa para 8 personas
Cena
Dos Mimosas o cervezas por persona
Bebida no alcohólica
Baile
Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa
Un boleto de rifa por persona
Reconocimiento durante el evento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales
Una botella de champán
Un regalo de agradecimiento especial
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