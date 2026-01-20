Catholic School System-Diocese of St. Petersburg-Incarnation Catholic School

Organizado por

Catholic School System-Diocese of St. Petersburg-Incarnation Catholic School

Acerca de este evento

"Havana Noches Gala"

5111 Webb Rd

Town 'N' Country, FL 33615, USA

General Admission
$75

Incluye:

Cena

Bebida sin alcohol

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Table Sponsor
$700

Incluye:

Mesa para 8 personas

Cena

Bebida sin alcohol

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Teacher Sponsor
$75

Patrocina a un profesor de tu elección.

Angel Sponsor
$1,000

Incluye:

Mesa para 4 personas

Cena

Un mimosa o cerveza por persona

Bebida sin alcohol

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Un boleto de rifa por persona

Reconocimiento en cartel e itinerario del evento

Silver Sponsor
$2,000

Incluye:

Mesa para 4 personas

Cena

Un mimosa o cerveza por persona

Bebida sin alcohol

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Dos boletos de rifa por persona

Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales

Una botella de champán

Patrocinador de Oro
$3,000

Incluye:

Mesa para 6 personas

Cena

Un Mimosa o cerveza por persona

Bebida no alcohólica

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Tres boletos de rifa por persona

Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales

Una botella de champán

Un recuerdo especial

Patrocinador de Diamante
$5,000

Incluye:

Mesa para 8 personas

Cena

Un Mimosa o cerveza por persona

Bebida no alcohólica

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Tres boletos de rifa por persona

Reconocimiento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales

Una botella de champán

Un recuerdo especial

Patrocinador de Platino
$10,000

Incluye:

Mesa para 8 personas

Cena

Dos Mimosas o cervezas por persona

Bebida no alcohólica

Baile

Acceso a Subasta Silenciosa y Rifa

Un boleto de rifa por persona

Reconocimiento durante el evento en cartel, itinerario, sitio web de la escuela y redes sociales

Una botella de champán

Un regalo de agradecimiento especial

Patrocinador de Música
$2,000

Ayuda a los asistentes a nuestra gala a tener una noche inolvidable de baile patrocinando nuestra música para la noche.

Reciba reconocimiento durante el evento, en el sitio web de la escuela y redes sociales.

Patrocinador del Bar de Licores
$2,000

Ayuda a que nuestra gala sea un éxito patrocinando nuestro bar de licores.


Recibe reconocimiento durante el evento, en el sitio web de la escuela y en redes sociales.

Decorations Sponsor
$1,500

Help support our gala by sponsoring our event decoration.


Receive recognition during the event, on school website, campus banner and social media.

(This sponsorship does not include entrance tickets)

Photo Booth Sponsor
$1,000

Help support our gala by sponsoring our photo booth.


Receive recognition during the event, on school website, campus banner and social media.

(This sponsorship does not include entrance tickets)

Patrocinador de Decoración
$1,000

Ayuda a que nuestra gala sea un éxito patrocinando la decoración de nuestro evento.

Reciba reconocimiento durante el evento, en el sitio web de la escuela y redes sociales.

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