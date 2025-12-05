Sonoma Valley High School Boosters

Organizado por

Sonoma Valley High School Boosters

Acerca de este evento

Havana Nights - Evento Anual de SVHS Boosters

126 1st St W

Sonoma, CA 95476, USA

Billete Individual
$100

El precio del billete completo incluye una animada cena inspirada en Cuba organizada por Delicious Dish, dos bebidas, acceso a la subasta en silencio y en vivo, y una noche de baile con los contagiosos ritmos de Lucky Devils Band—todo ambientado en el espíritu animado de Noches de la Habana.

Dance Only Ticket
$50

Arrive at 8:30 PM and join the party—music, dancing, and Havana Nights energy on the dance floor.

10-Person Table
$1,250
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

GUARANTEED seating with your friends, includes 10 full-price tickets.

Green Sponsorship
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Enjoy Green sponsorship recognition along with 12 reserved seats for a full VIP Havana Nights experience.

Black Sponsorship
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Enjoy Black sponsorship recognition along with 8 reserved seats for a full Havana Nights experience.

Añadir una donación para Sonoma Valley High School Boosters

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!