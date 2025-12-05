Havana Nights - Evento Anual de SVHS Boosters

Acerca de este evento
El precio del billete completo incluye una animada cena inspirada en Cuba organizada por Delicious Dish, dos bebidas, acceso a la subasta en silencio y en vivo, y una noche de baile con los contagiosos ritmos de Lucky Devils Band—todo ambientado en el espíritu animado de Noches de la Habana.
Arrive at 8:30 PM and join the party—music, dancing, and Havana Nights energy on the dance floor.
GUARANTEED seating with your friends, includes 10 full-price tickets.
Enjoy Green sponsorship recognition along with 12 reserved seats for a full VIP Havana Nights experience.
Enjoy Black sponsorship recognition along with 8 reserved seats for a full Havana Nights experience.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!