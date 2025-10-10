2026 Hawthorne Bears Jr Lacrosse Inscripción de Primavera

Anual
Inscripción ANTICIPADA para la temporada de primavera de 2026 para los grados 3 a 8.
Disponible hasta el 31/12
Residentes de Hawthorne y North Haledon.
Incluye un uniforme nuevo para 2026 y futuras temporadas.
La temporada de 2026 comienza el 1 de marzo
Anual
Inscripción para la Clínica de primavera de 2026 para los grados de Kinder a 2° grado.
Residentes de Hawthorne y North Haledon
Incluye 4 sesiones de Clínica y un pinnie para quedarse
Las fechas de la Clínica serán abril y mayo de 2026
Anual
Inscripción para la temporada de primavera de 2026 para los grados 3 a 8.
Disponible hasta el 1/31
Residentes de Hawthorne y North Haledon.
Incluye un uniforme nuevo para 2026 y futuras temporadas.
La temporada de 2026 comienza el 1 de marzo
Anual
Inscripción para la Clínica de primavera de 2026 para los grados de Kinder a 2° grado.
Residentes de Hawthorne y North Haledon
Incluye 4 sesiones de Clínica y un pinnie para quedarse
Las fechas de la Clínica serán abril y mayo de 2026
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!