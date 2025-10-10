2026 Hawthorne Bears Jr Lacrosse Inscripción de Primavera

**EARLY BIRD** 2026 Hawthorne Lacrosse Registro
$225

Anual

Inscripción ANTICIPADA para la temporada de primavera de 2026 para los grados 3 a 8.

Disponible hasta el 31/12


Residentes de Hawthorne y North Haledon.

Incluye un uniforme nuevo para 2026 y futuras temporadas.

La temporada de 2026 comienza el 1 de marzo

**EARLY BIRD** 2026 Hawthorne Lacrosse Clínica de Primavera
$125

Anual

Inscripción para la Clínica de primavera de 2026 para los grados de Kinder a 2° grado.


Residentes de Hawthorne y North Haledon

Incluye 4 sesiones de Clínica y un pinnie para quedarse

Las fechas de la Clínica serán abril y mayo de 2026

2026 Hawthorne Lacrosse Registro (after 12/31)
$250

Anual

Inscripción para la temporada de primavera de 2026 para los grados 3 a 8.

Disponible hasta el 1/31


Residentes de Hawthorne y North Haledon.

Incluye un uniforme nuevo para 2026 y futuras temporadas.

La temporada de 2026 comienza el 1 de marzo

2026 Hawthorne Lacrosse Clínica de Primavera (After 12/31)
$150

Anual

Inscripción para la Clínica de primavera de 2026 para los grados de Kinder a 2° grado.


Residentes de Hawthorne y North Haledon

Incluye 4 sesiones de Clínica y un pinnie para quedarse

Las fechas de la Clínica serán abril y mayo de 2026

Añadir una donación para Hawthorne Lacrosse

$

