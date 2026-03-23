Carrera de Color HDLA - Extras

Manda un poquito de amor extra en el día del Color Run. Los Paw-Grams son mensajes especiales de las familias que se entregarán a los estudiantes esa mañana para que empiecen el día emocionados, con una sonrisa y listos para correr.

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