Carrera de Color HDLA - Extras

Manda un poquito de amor extra en el día del Color Run. Los Paw-Grams son mensajes especiales de las familias que se entregarán a los estudiantes esa mañana para que empiecen el día emocionados, con una sonrisa y listos para correr.
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Paquete de colores
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1 Paquete de Color (los colores varían)
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2 Paquetes de colores
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Incluye 2 sobres de color (los colores varían)
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