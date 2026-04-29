Sanando al Sanador – Encuesta de Impacto de Invitados

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Acerca de este evento
Tu opinión nos ayuda a mejorar las experiencias de bienestar para nuestra comunidad y demostrar la importancia de espacios de curación culturalmente arraigados para los ayudantes de primera línea.
Tiempo: 2-3 minutos
Idiomas: Inglés y Español
Consentimiento: Tus respuestas son voluntarias y se utilizarán para informes de bienestar comunitario y mejoras futuras en el programa.
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