Eden Youth

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Acerca de este evento

Sanando al Sanador – Encuesta de Impacto de Invitados

14001 Monarch Bay Dr

San Leandro, CA 94577, USA

Encuesta de 2-3 minutos item
Encuesta de 2-3 minutos
Gratuito

Tu opinión nos ayuda a mejorar las experiencias de bienestar para nuestra comunidad y demostrar la importancia de espacios de curación culturalmente arraigados para los ayudantes de primera línea.


Tiempo: 2-3 minutos

Idiomas: Inglés y Español


Consentimiento: Tus respuestas son voluntarias y se utilizarán para informes de bienestar comunitario y mejoras futuras en el programa.

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