<span>Sano Desarrollo Infantil Temprano, con el pediatra John Galgani, MD.</span>

Pase una tarde con el Dr. John Galgani, un pediatra renombrado, mientras comparte su conocimiento y experiencia en el desarrollo saludable de la primera infancia. La presentación comienza a las 7:00 p.m., pero habrá refrigerios antes, junto con regalos, un Q&A y un recorrido por el Centro de Desarrollo Infantil de Buen Pastor. El evento concluye a las 8:30 pm.