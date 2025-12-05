Good Shepherd School For Children

Organizado por

Good Shepherd School For Children

Acerca de este evento

<span>Sano Desarrollo Infantil Temprano, con el pediatra John Galgani, MD.</span>

1170 Timber Run Dr

St. Louis, MO 63146, USA

Admisión General
Gratuito

Pase una tarde con el Dr. John Galgani, un pediatra renombrado, mientras comparte su conocimiento y experiencia en el desarrollo saludable de la primera infancia. La presentación comienza a las 7:00 p.m., pero habrá refrigerios antes, junto con regalos, un Q&A y un recorrido por el Centro de Desarrollo Infantil de Buen Pastor. El evento concluye a las 8:30 pm.

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