Escucha la Voz de Dios Ministrando Dones Espirituales - Módulo 1.

Este registro cubre la impresión de cada libro requerido para que tengas en cada noche + las clases intensivas junto con ayudarnos a cubrir una pequeña parte de bocadillos. También ofreceremos un almuerzo ligero en la clase intensiva del 21 de marzo. [Simplemente elige la 1ra fecha en SELECCIONAR FECHA - todas son obligatorias para recibir tu Certificado de finalización]