Hearts of Gold Cena de Recaudación de Fondos

Comienza la noche con gracia e intención añadida.

Los invitados Ave Madrugador son recibidos con:

Una bebida gratuita (cerveza o vino)

Una entrada de rifa adicional y un exclusivo

recuerdo de marca del Templo creado para honrar el espíritu de la noche. Tu apoyo temprano ayuda a enriquecer el espacio del Templo que apreciamos profundamente, y estos privilegios limitados de Ave Madrugador son nuestro sincero agradecimiento. Asegura el tuyo mientras duren.