Hearts of Gold Cena de Recaudación de Fondos

Organizado por
Acerca de este evento
Richmond Hill, NY 11418, USA
Comienza la noche con gracia e intención añadida.
Los invitados Ave Madrugador son recibidos con:
Una bebida gratuita (cerveza o vino)
Una entrada de rifa adicional y un exclusivo
recuerdo de marca del Templo creado para honrar el espíritu de la noche. Tu apoyo temprano ayuda a enriquecer el espacio del Templo que apreciamos profundamente, y estos privilegios limitados de Ave Madrugador son nuestro sincero agradecimiento. Asegura el tuyo mientras duren.
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