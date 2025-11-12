Ijo Otura Rigbe Temple

Organizado por

Ijo Otura Rigbe Temple

Acerca de este evento

Hearts of Gold Cena de Recaudación de Fondos

123-08 Jamaica Ave

Richmond Hill, NY 11418, USA

Ave madrugador
$85

Comienza la noche con gracia e intención añadida.

Los invitados Ave Madrugador son recibidos con:

Una bebida gratuita (cerveza o vino)

Una entrada de rifa adicional y un exclusivo

recuerdo de marca del Templo creado para honrar el espíritu de la noche. Tu apoyo temprano ayuda a enriquecer el espacio del Templo que apreciamos profundamente, y estos privilegios limitados de Ave Madrugador son nuestro sincero agradecimiento. Asegura el tuyo mientras duren.

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