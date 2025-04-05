Programa de Publicidad de Patrocinios del Ministerio Heavenly Run
Opción A- tarifa de creación única más patrocinio del primer año
$3,700
Opción A:
Cantidad de calcomanías: 1
Tarifa de creación: $100.00
incluye publicidad en el sitio web
Opción A:
mínimo de $300/Mes o $3600/año
* Configúrate con nosotros por separado si quieres la opción mensual/continua anual
Opción B- tarifa de creación única más patrocinio del primer año
$6,150
Opción B:
Cantidad de calcomanías: 2
Tarifa de creación:$150.00
incluye publicidad en el sitio web
Opción B:
mínimo de $500/Mes o $6000/año
* Configúrate con nosotros por separado si quieres la opción mensual/continua anual
Opción C- tarifa de creación única más patrocinio del primer año
$1,250
Opción C:
Cantidad de calcomanías:0
Solo publicidad en el sitio web
Tarifa de creación: $50
Opción C:
mínimo de $100/mes o $1,200/ año
* Configúrate con nosotros por separado si quieres la opción mensual/continua anual
