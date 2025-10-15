Ofrecido por

Helena Chamber of Commerce

Acerca de las afiliaciones

Cámara de Comercio de Helena 2026 Membresía

⭐ Helena Star
$25

Válido hasta 26 de febrero de 2027

Perfect for individuals who want to support community events and stay connected.

Benefits:

  • Volunteer opportunities at Chamber events
  • Name listed as a Helena Chamber supporter on social media and event programs
❤️ Helena Heart
$100

Válido hasta 26 de febrero de 2027

Ideal for businesses or households at the heart of Helena’s community.

Benefits:

  • Welcome post and quarterly social media spotlight
  • Logo featured on flyers for events you sponsor
  • Recognition at Chamber events
  • “Helena Heart Member” yard sign
  • Option to participate in vendor or promotional booths at Chamber events
🌾 Helena Harvester
$100

Válido hasta 26 de febrero de 2027

Designed for families and individuals helping Helena grow strong through agriculture.

Benefits:

  • Recognition as a Helena Harvester on Chamber materials and social media
  • “Proud Helena Harvester — Growing Our Community” yard sign
  • Family spotlight during harvest season or “Farmer Fridays” on Facebook
Community Sponsor 🏆
$250

Válido hasta 26 de febrero de 2027

Includes your choice of Helena Heart or Helena Harvester membership with benefits above.

In addition to:

  • Sponsor 2 Chamber events
  • Logo on flyers
  • 2 social media promotions


Cornerstone Sponsor 🏆
$350

Válido hasta 26 de febrero de 2027

Includes your choice of Helena Heart or Helena Harvester membership with benefits above.

In addition to:

  • Sponsor 4 Chamber events
  • Logos on flyers
  • 4 social media promotions
  • Event recognition
Patrocinador de Legado 🏆
$500

Sin expiración

Incluye tu elección de membresía Helena Heart o Helena Harvester con beneficios anteriores.

Además de:

  • Patrocinar todos los 6 eventos de la Cámara
  • Todos los beneficios anteriores
  • Mostrar banner en eventos
  • Publicación destacada en redes sociales
Añadir una donación para Helena Chamber of Commerce

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!