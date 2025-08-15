Ayuda a Art City Opera a presentar Suor Angelica

Organizado por
Acerca de este evento
¡Cualquier cosa ayuda y agradecemos su apoyo!
¡Guau! ¡Te lo agradecemos mucho! ¡Y lo diremos en nuestro programa!
Eres un verdadero regalo y para reflejarlo, tu nombre aparecerá de forma más destacada en nuestro programa.
¡GRACIAS! Los nombraremos en el programa y los invitaremos a conocer a nuestros cantantes después de nuestra presentación inaugural.
No solo te nombraremos en el programa, no solo podrás festejar con nosotros, también te daremos dos entradas gratis para el espectáculo.
Conviértete en patrocinador nombrado de uno de nuestros cantantes principales. Obtendrás todo lo que se enumera en los niveles inferiores, y tu nombre aparecerá en nuestro programa como el patrocinador de uno de nuestros talentosos artistas principales.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!