"Subasta Silenciosa para Ayudar a Otros a Superar la Privación"

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Puja inicial
Hammock Cove in Antigua. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
Puja inicial
The Verandah in Antigua. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
Puja inicial
Pineapple Beach Club in Antigua. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
Puja inicial
St James Club in Antigua. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
Puja inicial
Los Establos in Panama. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
Puja inicial
The Club in Barbados. 7-10 nights all-inclusive. Airfare and room tax are not included with package.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!