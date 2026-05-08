Feria de Mercado de Otoño del Coro de Heritage High School

Sábado, 5 de septiembre

🕘 Horario del festival: 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

📍 Organizado por el Coro de Heritage High School

7825 NE 130th Ave, Vancouver, WA 98682



¡Únase a nosotros en un festival comunitario lleno de diversión para apoyar el programa del Coro de Heritage! Buscamos vendedores de comida y/o bebida de todo tipo para ayudar a que este evento sea emocionante, vibrante y memorable para las familias y los asistentes durante todo el día.



Recomendamos que todos los vendedores de comida estén instalados entre las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m.; no podemos garantizar espacios para vendedores de comida.

Los vendedores son responsables de traer su propio camión o carrito de comida, carpas, mesas, sillas, exhibidores, fuente de energía, combustible, productos y materiales de montaje.

Los vendedores de comida deben contar con las licencias, fianzas y seguros correspondientes en el condado de Clark, Washington, y presentar pruebas de ello. Los vendedores deben ser aprobados por la asociación de apoyo del coro (*Heritage High School Choir Boosters*) una vez completada la solicitud.



¡Gracias por considerar participar en nuestra feria y mercado callejero de recaudación de fondos (temporada verano/otoño 2026)! ¡Esperamos que nos acompañe en este festival comunitario lleno de diversión en apoyo al programa del Coro de Heritage!



Utilice el código de cupón **VIPFOODSPACE26** al finalizar la compra para obtener el espacio para su carrito o camión de comida de forma gratuita.

Deberá completar y enviar las preguntas de la solicitud en la página siguiente para ser aprobado.



Nota importante:

En la página de pago, aparece una opción de donación a la plataforma de pagos para ayudar a mantener el servicio gratuito para organizaciones sin fines de lucro. Para no realizar esta donación opcional a la plataforma, debe modificarla manualmente en la página de pago.



Aquí tiene una guía sencilla paso a paso para rechazar la donación:

En la página de pago, busque la sección que sugiere una contribución voluntaria a Zeffy.

Haga clic en el campo del monto de la contribución.

Ingrese manualmente "0" como monto.

Continúe con el proceso de pago como de costumbre.

Su inscripción apoya la misión de la asociación de apoyo del coro (*Heritage Choir Booster*) de brindar oportunidades reales a los jóvenes cantantes: más música, programas más sólidos y presentaciones memorables. Gracias.