Miss Hispanic Queen Of Hernando County Inc

Organizado por

Miss Hispanic Queen Of Hernando County Inc

Acerca de este evento

Festival de la Herencia Hispana de Hernando 2026

1202 Kenlake Ave

Spring Hill, FL 34606, USA

Comerciante comercial
$250

Espacio de vendedor de 12x12

Comerciante de artesanías
$100

Espacio de vendedor de 12x12

Comerciante de alimentos
$200

Espacio de vendedor de 12x20

Certificación de seguro requerida (COI)

Comerciante de bocadillos
$150

Espacio de vendedor de 12x12

Presentador exclusivo del escenario
$6,000

Como el Patrocinador del Escenario Principal, su negocio será el patrocinador exclusivo

que presenta la actuación principal del artista. Su banner (debe proporcionar una semana antes) se mostrará en el escenario, logo con

una visibilidad excepcional en todos los materiales del festival y en todas las plataformas de redes sociales y radio, si está disponible. Tendrá un espacio de vendedor privilegiado y acceso a nuestra Sala VIP que permite el uso de instalaciones interiores, almuerzo gratis y fotos con el artista. (8

brazaletes). Además, se otorgarán 5 minutos de tiempo en el escenario para promocionar el negocio y/o realizar rifas. Anuncio del DJ

durante el evento.

Patrocinador Platino
$4,000

Exclusividad de negocios (con excepción del negocio patrocinador del escenario) - Exhibición de banner en

área común del evento (debe proporcionar una semana antes), inclusión de logotipo en materiales promocionales, redes sociales,

espacio de vendedor principal y acceso a nuestro VIP Lounge que permite el uso de las instalaciones cubiertas y almuerzo gratuito e fotos

con el artista (6 pulseras), anuncio del DJ del negocio durante el evento, 5 minutos de tiempo en el escenario para promocionar el negocio

y/o rifa.

Patrocinador Oro
$2,500

Destacado en material promocional, redes sociales, espacio de 10 x 10 (sin vehículos de negocios), acceso

al VIP Lounge con almuerzo e instalaciones cubiertas (4 pulseras), Anuncio del DJ.

Patrocinador Bronce
$1,500

Anuncios en redes sociales, espacio de vendedor de 10 x 10 (sin vehículos de negocios), Anuncio del DJ

durante el evento, 2 pulseras VIP para el almuerzo con acceso a las instalaciones cubiertas.

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