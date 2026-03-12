Festival de la Herencia Hispana de Hernando 2026

Como el Patrocinador del Escenario Principal, su negocio será el patrocinador exclusivo

que presenta la actuación principal del artista. Su banner (debe proporcionar una semana antes) se mostrará en el escenario, logo con

una visibilidad excepcional en todos los materiales del festival y en todas las plataformas de redes sociales y radio, si está disponible. Tendrá un espacio de vendedor privilegiado y acceso a nuestra Sala VIP que permite el uso de instalaciones interiores, almuerzo gratis y fotos con el artista. (8

brazaletes). Además, se otorgarán 5 minutos de tiempo en el escenario para promocionar el negocio y/o realizar rifas. Anuncio del DJ

durante el evento.