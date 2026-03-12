Festival de la Herencia Hispana de Hernando 2026

Acerca de este evento
Espacio de vendedor de 12x12
Espacio de vendedor de 12x12
Espacio de vendedor de 12x20
Certificación de seguro requerida (COI)
Espacio de vendedor de 12x12
Como el Patrocinador del Escenario Principal, su negocio será el patrocinador exclusivo
que presenta la actuación principal del artista. Su banner (debe proporcionar una semana antes) se mostrará en el escenario, logo con
una visibilidad excepcional en todos los materiales del festival y en todas las plataformas de redes sociales y radio, si está disponible. Tendrá un espacio de vendedor privilegiado y acceso a nuestra Sala VIP que permite el uso de instalaciones interiores, almuerzo gratis y fotos con el artista. (8
brazaletes). Además, se otorgarán 5 minutos de tiempo en el escenario para promocionar el negocio y/o realizar rifas. Anuncio del DJ
durante el evento.
Exclusividad de negocios (con excepción del negocio patrocinador del escenario) - Exhibición de banner en
área común del evento (debe proporcionar una semana antes), inclusión de logotipo en materiales promocionales, redes sociales,
espacio de vendedor principal y acceso a nuestro VIP Lounge que permite el uso de las instalaciones cubiertas y almuerzo gratuito e fotos
con el artista (6 pulseras), anuncio del DJ del negocio durante el evento, 5 minutos de tiempo en el escenario para promocionar el negocio
y/o rifa.
Destacado en material promocional, redes sociales, espacio de 10 x 10 (sin vehículos de negocios), acceso
al VIP Lounge con almuerzo e instalaciones cubiertas (4 pulseras), Anuncio del DJ.
Anuncios en redes sociales, espacio de vendedor de 10 x 10 (sin vehículos de negocios), Anuncio del DJ
durante el evento, 2 pulseras VIP para el almuerzo con acceso a las instalaciones cubiertas.
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