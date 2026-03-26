Herring Future Of Hope Inc

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Acerca de este evento

Ventas cerradas

Gala benéfica navideña de HFH

30 Red Barn Dr

Bluffton, SC 29910, USA

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Admisión General
$120

Este boleto incluye la entrada a nuestra inolvidable Gala de Caridad, que incluye acceso a todas las actividades principales del evento. Disfrute de una deliciosa cena, dos cócteles gratuitos y el inspirador programa, además de la oportunidad de participar en nuestra exclusiva subasta de caridad.

Admisión VIP
$150

¡Los titulares de boletos VIP disfrutan de una experiencia elevada en la Gala de Caridad! Además de todos los beneficios de la Admisión General, recibirás dos cócteles extra de cortesía, asientos premium, un personal de servicio dedicado y una oportunidad de "Golden Ticket".

VIP para Dos
$289
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Este paquete incluye 2 boletos VIP

Paquete de Mesa
$840
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Este paquete reserva una mesa que incluye 8 boletos de admisión general.

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