Gala benéfica navideña de HFH

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Acerca de este evento
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Este boleto incluye la entrada a nuestra inolvidable Gala de Caridad, que incluye acceso a todas las actividades principales del evento. Disfrute de una deliciosa cena, dos cócteles gratuitos y el inspirador programa, además de la oportunidad de participar en nuestra exclusiva subasta de caridad.
¡Los titulares de boletos VIP disfrutan de una experiencia elevada en la Gala de Caridad! Además de todos los beneficios de la Admisión General, recibirás dos cócteles extra de cortesía, asientos premium, un personal de servicio dedicado y una oportunidad de "Golden Ticket".
Este paquete incluye 2 boletos VIP
Este paquete reserva una mesa que incluye 8 boletos de admisión general.
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