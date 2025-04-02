Ofrecido por

Hickory Hills PTA

HickoryHills PTA Ropa con Espíritu

Conjunto de encendedor de dragón item
Conjunto de encendedor de dragón
$150

Incluye una membresía de la PTA (una), anuario, donación a la PTA y tu tarifa de eventos + comida para Frankly Spooky y Winter Ball.

Dragon Yearbook item
Dragon Yearbook
$30
Dragons Yearbook - Two Copies item
Dragons Yearbook - Two Copies
$55

Two yearbooks. Discount on 2nd book.

Dragons Yearbook - Three Copies (Copy) item
Dragons Yearbook - Three Copies (Copy)
$80

Three yearbooks. Discount on extra copies.

Paquete de 5to grado de dragón item
Paquete de 5to grado de dragón
$50

Incluye anuario, 1/4 de página de anuario ad y letrero de jardín.

Membresía de la PTA de dragón item
Membresía de la PTA de dragón
$7

Membresía anual para un miembro

PTA Donation - $50 item
PTA Donation - $50
$50
PTA Donation - $75 item
PTA Donation - $75
$75
PTA Donation - $100 item
PTA Donation - $100
$100
Camiseta juvenil: HH Dragon (verde) item
Camiseta juvenil: HH Dragon (verde)
$12

SOLO PRE-ORDEN

Camisa Juvenil: HH Dragón (Azul) item
Camisa Juvenil: HH Dragón (Azul)
$12

SOLO POR ENCARGO

Camisa Juvenil: Paz, Amor y Dragón (Gris) item
Camisa Juvenil: Paz, Amor y Dragón (Gris)
$12

SOLO POR ENCARGO

Camisa Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino) item
Camisa Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino)
$12

SOLO POR ENCARGO

Camiseta de Manga Larga Juvenil: Paz, Amor y Dragón (Verde) item
Camiseta de Manga Larga Juvenil: Paz, Amor y Dragón (Verde)
$15

SOLO POR ENCARGO

Camiseta de Manga Larga Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino) item
Camiseta de Manga Larga Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino)
$15

SOLO POR ENCARGO

Sudadera Juvenil: Hickory Hills (Gris) item
Sudadera Juvenil: Hickory Hills (Gris)
$22

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Sudadera Juvenil: Paz, Amor & Dragón (Azul Marino) item
Sudadera Juvenil: Paz, Amor & Dragón (Azul Marino)
$22

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Sudadera con Capucha Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino) item
Sudadera con Capucha Juvenil: Hickory Hills (Azul Marino)
$30

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Chaqueta Juvenil con Cremallera (Azul) item
Chaqueta Juvenil con Cremallera (Azul)
$40

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Camiseta de Adulto: HH Dragón (Verde) item
Camiseta de Adulto: HH Dragón (Verde)
$15

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult T-Shirt: HH Dragon (Green) 2XL/3XL item
Adult T-Shirt: HH Dragon (Green) 2XL/3XL
$18

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Camiseta para Adultos: Paz, Amor y Dragón (Gris) item
Camiseta para Adultos: Paz, Amor y Dragón (Gris)
$15

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult T-Shirt: Peace, Love & Dragon (Grey) (2XL/3XL) item
Adult T-Shirt: Peace, Love & Dragon (Grey) (2XL/3XL)
$18

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Camiseta para Adultos: Hickory Hills (Azul Marino) item
Camiseta para Adultos: Hickory Hills (Azul Marino)
$15

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult T-Shirt: Hickory Hills (Navy) (2XL/3XL) item
Adult T-Shirt: Hickory Hills (Navy) (2XL/3XL)
$18

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Camiseta de Manga Larga para Adultos: Paz, Amor y Dragón (Verde) item
Camiseta de Manga Larga para Adultos: Paz, Amor y Dragón (Verde)
$18

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult Longsleeve: Peace, Love & Dragon (Green) ( 2XL/3XL) item
Adult Longsleeve: Peace, Love & Dragon (Green) ( 2XL/3XL)
$22

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Camiseta de Manga Larga para Adultos: Hickory Hills (Azul Marino) item
Camiseta de Manga Larga para Adultos: Hickory Hills (Azul Marino)
$18

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult Longsleeve: Hickory Hills (Navy) ( 2XL/3XL) item
Adult Longsleeve: Hickory Hills (Navy) ( 2XL/3XL)
$22

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Sudadera para Adultos: Hickory Hills (Gris) item
Sudadera para Adultos: Hickory Hills (Gris)
$25

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult Sweatshirt: Hickory Hills (Grey) ( 2XL/3XL) item
Adult Sweatshirt: Hickory Hills (Grey) ( 2XL/3XL)
$28

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Sudadera para adultos: Paz, amor y dragón (Azul marino) item
Sudadera para adultos: Paz, amor y dragón (Azul marino)
$25

SOLO POR PEDIDO ANTICIPADO

Adult Sweatshirt: Peace, Love & Dragon (Navy) ( 2XL/3XL) item
Adult Sweatshirt: Peace, Love & Dragon (Navy) ( 2XL/3XL)
$28

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Capucha para adultos: Hickory Hills (Azul marino) item
Capucha para adultos: Hickory Hills (Azul marino)
$33
Adult Hoodie: Hickory Hills (Navy) ( 2XL/3XL) item
Adult Hoodie: Hickory Hills (Navy) ( 2XL/3XL)
$36

PRE-ORDER ONLY - 2XL/3XL

Chaqueta de cremallera para adultos (Azul) item
Chaqueta de cremallera para adultos (Azul)
$40
Adult Zip Up Jacket (Blue) ( 2XL/3XL) item
Adult Zip Up Jacket (Blue) ( 2XL/3XL)
$44

PRE-ORDER ONLY 2XL/3XL

Car Magnet item
Car Magnet
$5

5.5" round Hickory Hills car magnet

This item is in stock and can be delivered to book bags within 48 hours of purchase.

Hickory Hills Sticker item
Hickory Hills Sticker
$2

3" round Hickory Hills logo sticker. Perfect for water bottles! This item is in stock and can be delivered to book bags within 48 hours of purchase.

