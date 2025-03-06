His House Children's Home's Feed the Homeless Raffle (Patrocinio Canastas de Comida para Personas Sin Hogar)

Organizado por
Acerca de esta rifa
Patrocina una cesta de alimentos completa por $25 y obtén un boleto de bonificación. ¡Son 6 oportunidades de ganar una de las dos tarjetas de regalo de $100!
¡Cada boleto es una oportunidad de ganar una de las dos tarjetas de regalo de $50!
¡Cada boleto es una oportunidad de ganar una de las dos tarjetas de regalo de $50!
¡Cada boleto es una oportunidad de ganar una de las dos tarjetas de regalo de $50!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!