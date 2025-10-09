Organizado por

Hispanic League

Acerca de este evento

<span>Hispanic League Gala Subasta Silenciosa</span>

Lugar de recogida

114 30th St, Winston-Salem, NC 27105, USA

La Pintura del Árbol
$30

Puja inicial

Pintura al óleo sobre lienzo blanco. (Valor de $300)

Bolso de Cuero Marrón Vintage
$50

Puja inicial

Donado por Maria Justice. (Valor de $250)

Botellas de Vino Raffaldini item
Botellas de Vino Raffaldini
$10

Puja inicial

Vinos rojos y blancos. Debe tener al menos 21 años para pujar y ganar.

Muñecas de trapo tradicionales item
Muñecas de trapo tradicionales
$5

Puja inicial

Donado por Pat y Ray Gardea.


Muñecas de trapo tradicionales hechas a mano de México.

Cesta de Cuidado del Cabello Honey & Hue item
Cesta de Cuidado del Cabello Honey & Hue
$10

Puja inicial

Donado por Honey & Hue de Dulce


Moderno. Hermoso. Tú

Dulce es una especialista en morenas que ofrece servicios de color de lujo moderno. Ofrece balayage, color, cortes de cabello personalizados, tratamientos y secados.


3630 Hewes Lane,

Winston Salem, NC 27103


honeyhuebydulce.glossgenius.com

Jarrones de cerámica mexicana Barlop marrón y verde
$15

Puja inicial

Conjunto de 2 jarrones vintage de cerámica mexicana Barlop pintados a mano en marrón y verde.

Tarjeta de regalo de Camino Bakery
$5

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $20 para Camino Bakery.


https://caminobakery.com/

Tarjeta de regalo de Ryan Rose
$5

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $25 para Ryan and Rose.


https://www.ryanandrose.co/


Tarjeta de regalo de Bookmarks
$15

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $50 para Bookmarks.


https://bookmarksnc.org/

Tarjeta de regalo de Pure Sweat Studios
$30

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $100 para Pure Sweat Studios.


Bienvenido a Pure Sweat Sauna Studio un refugio enfocado en la comunidad para la salud, la curación y la conexión interna, que ofrece saunas de infrarrojos de espectro completo de última generación y terapia de contraste con baños fríos.


https://www.puresweatstudios.com/winston-salem-nc



Pure Sweat Studios Gift Card
$30

Puja inicial

$100 Pure Sweat Studios Gift Card.


Bienvenido a Pure Sweat Sauna Studio un refugio enfocado en la comunidad para la salud, la curación y la conexión interior, que ofrece saunas infrarrojas de espectro completo y terapia de contraste con inmersión en agua fría de última generación.


https://www.puresweatstudios.com/winston-salem-nc

2 Tickets for WFU Face to Face with Cynthia Erivo
$50

Puja inicial

2 boletos de 3 niveles para Wake Forest University Face to Face con Cynthia Erivo el 15 de abril de 2026, a las 7:30 p. m. en el Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum.


https://facetoface.wfu.edu/cynthia-erivo/


Cynthia Erivo es una fuerza todoterreno con múltiples facetas que cautiva a la audiencia con su música y actuación galardonadas, tanto en el escenario como en la pantalla. Erivo tiene una habilidad especial para dar forma y conducir narrativas a través del entretenimiento mientras continúa evolucionando su obra con personajes conmovedores y revolucionarios que llegan al núcleo emocional y trascienden las barreras raciales, de género y culturales.

Erivo interpreta a Elphaba junto a Glinda de Ariana Grande en la muy esperada adaptación cinematográfica del musical Wicked dirigida por Jon M. Chu. Wicked: Part I se estrenó en noviembre de 2024, y Part Two se seguirá en noviembre de 2025.

En 2023, produjo y lanzó su primera película bajo su productora, Edith’s Daughter, una película emocionante sobre un refugiado liberiano en Grecia llamada Drift, dirigida por Anthony Chen.

En 2021, Erivo fue nominada a un Emmy® por su aclamada interpretación de Aretha Franklin en la serie global y ganadora del Emmy Genius: Aretha de National Geographic. Esta temporada es la primera y única serie limitada autorizada y basada en la vida de la aclamada Reina del Soul. Ese mismo año, lanzó su álbum debut, Ch. 1 Vs. 1.

En 2019, Erivo recibió dos nominaciones al Oscar®—una por su papel como Harriet Tubman en la película biográfica de Focus Features Harriet, y otra por la canción principal de la película “Stand Up,” que coescribió.

Erivo publicó su primer libro para niños titulado, Remember to Dream, Ebere. El libro sigue a una niña llamada Ebere cuya madre la anima a soñar lo más grande posible. Erivo escribió el libro como un homenaje a la imaginación de un niño, al amor de un padre y a los grandes sueños compartidos por ambos. Su pasión por empoderar a los demás resuena tan fuerte como su voz premiada.

4 Tickets at WS Dash and First Pitch Opportunity
$40

Puja inicial

4 Baseline Seat Tickets and a First Pitch Opportunity at the Winston Salem Dash. ($130 value)


https://www.milb.com/winston-salem

4 Person Pass at Grandfather Mountain
$40

Puja inicial

4 Person Pass at Grandfather Mountain ($112 value)

https://grandfather.com/visit/

4 Tickets to Nascar Hall of Fame
$50

Puja inicial

4 Tickets of Charlotte Nascar Hall of Fame ($116 Value)


https://www.nascarhall.com/

4 Tickets at NC Transportation Museum
$10

Puja inicial

4 Train Tickets with Admission at the NC Transportation Museum

https://www.nctransportationmuseum.org/

Gift Card Wise Man Brewery
$10

Puja inicial

$25 Gift card for Wise Man Brewery


https://www.wisemanbrewing.com/

Gift Certificate Bundt Cake
$15

Puja inicial

Gift Certificate for 8" cake from Nothing Bundt Cake ($45 value)


www.nothingbundtcakes.com

Dewey's Gift Card
$10

Puja inicial

$25 Dewey's Bakery Gift Card


https://deweys.com/

ByGood Coffee $25 Giftcard
$15

Puja inicial

Donated by Abbey and Darrell Garner.


BYGood Coffee
301 Brookstown Ave, Suite 300
Winston Salem, North Carolina 27101
(336) 842-5339
[email protected]





Conjunto de sillas
$40

Puja inicial

Donado por Ego Home Furniture. (valor de $300)


https://egohomefurniture.com

5379 Shattalon Dr 
Winston Salem, NC 27106

336-815-8030


Estadía de dos (2) noches en Hampton Inn and Suites Amelia Island
$200

Puja inicial

Donado por Park Place Hospitality.


Amelia Island es parte de la cadena de islas barrera Sea Islands en la costa atlántica del estado de Florida en los EE. UU. Tiene una historia de dominio español, francés, británico y estadounidense. Hoy en día es un destino turístico popular conocido por sus lujosos resorts, campos de golf y numerosas playas de arena. Main Beach Park tiene dunas de arena, un paseo marítimo y instalaciones públicas deportivas y recreativas.  Amelia Island ha tenido 8 banderas a lo largo de sus 450 años de historia. Comenzando con la francesa en 1562, y seguida por conquistadores españoles, perseguidores de religiones no católicas, soldados mercenarios, exploradores, mercaderes de esclavos y piratas.


Date el gusto de una estadía de dos (2) noches en una suite estándar en el Hampton Inn and Suites Amelia Island Historic Harbor Front!

Este certificado (valorado en $400) debe presentarse y entregarse en el momento del check-in. Sin valor en efectivo. Se aplican fechas no disponibles. Las reservas se basarán en la disponibilidad. El certificado es válido hasta el 31 de octubre de 2026.

Estadía de dos noches en Mont Blanc en Seven Devils, Carolina del Norte
$300

Puja inicial

Donado por: Iraida y Gabriel Bottazzi. (valor de $900)


Relájate y disfruta del ritmo tranquilo y del aire fresco de las montañas o sé aventurero y ve de excursión, pesca, ciclismo o turismo. Esta hermosa cabaña de montaña de 3 dormitorios y 3 baños satisfará todas tus necesidades. Puede alojar hasta

10 huéspedes. Esta cabaña de troncos está ubicada de forma céntrica entre Boone, Banner Elk, Valle Crucis y Blowing Rock en el área de Foscoe. Sujeto a disponibilidad y válido por 12 meses a partir de la fecha del evento. La tarifa de limpieza no está incluida. El seguro de alquiler no está incluido y es obligatorio. Se admiten mascotas: solo perros, máximo dos

Jarrones Vintage Barlop Mexican Potter
$20

Puja inicial

Jarrones de cerámica mexicana vintage Barlop gris pintados a mano, juego de 2.

Juego de 6 posavasos de cuero
$10

Puja inicial

Juego de 6 posavasos de cuero marrón hecho a mano.


Donado por anónimo.

Decoración de cuero de un dios antiguo
$5

Puja inicial

Kit Cantarito Loco
$15

Puja inicial

Una deliciosa mezcla de polvo de limón, toronja y naranja, especias, polvo de chilito y dulces de frutas que le darán a tu bebida el sabor de México.

¡Solo agrega tu refresco y tequila favoritos!

Una deliciosa mezcla de concentrado de tomate, polvo de limón, especias, polvo de chilito y dulces de frutas para que prepares una auténtica Michelada de México.

¡Solo agrega tu cerveza favorita!https://cantaritoloco.com

Espejos vintage (3)
$10

Puja inicial

3 espejos decorativos en dorado, rojo y verde. Materiales: Vidrio, arcilla, cerámica.


Donado por anónimo.

Aretes de madera hechos a mano
$5

Puja inicial

Donado por Pat & Ray Gardea

Conjunto de espejos vintage
$5

Puja inicial

Conjunto de dos espejos pequeños.

Bolso boutique Hip Chics acolchado
$40

Puja inicial

Donado por: Hip Chics Boutique & Gifts

Fotografía firmada de los Carolina Hurricanes de Seth Jarvis #24
$25

Puja inicial

Fotografía firmada certificada de Seth Javis #24 de los Carolina Hurricanes. Seth Jarvis es un delantero profesional de hockey sobre hielo canadiense de los Carolina Hurricanes de la National Hockey League. Jarvis fue seleccionado en la 13ª posición por los Hurricanes en el draft de entrada de la NHL de 2020.


Donado por los Carolina Hurricanes.

Una (1) ronda de golf suave para dos (2) personas
$25

Puja inicial

Campo de golf estacional que ofrece hoyos iluminados y palos para un juego más fácil que es adecuado para todas las edades.

Aspectos destacados: Sirve comida · Campo de dieciocho hoyos

Ubicado en: Tanglewood Park

Dirección: 4035 Clemmons Rd, Clemmons, NC 27012.

Teléfono(302) 757-5927

Donado por: softgolf.net

XCaret Mexican Grill & Catina $25 Gift Card
$15

Puja inicial

Restaurante relajado y vibrante con asientos rojos que ofrece platillos clásicos mexicanos, cerveza y bebidas de tequila.
Summit Eye Care Morpheus Treatments (3 sessions)
$500

Puja inicial

Certificado de servicio Morpheus. Morpheus8 combina microneedling con energía de radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno en lo profundo de su piel. Este tratamiento tensa, levanta y resurfa ... todo sin cirugía. Piénselo como un facial de siguiente nivel, pero con resultados reales y duraderos. 3 sesiones de tratamiento Morpheus valoradas en $2,500. Válido solo para el rostro.
XCaret Mexican Grill & Catina $25 Gift Card
$15

Puja inicial

Restaurante relajado y vibrante con asientos rojos que ofrece platillos clásicos mexicanos, cerveza y bebidas de tequila.
XCaret Mexican Grill & Catina $25 Gift Card
$15

Puja inicial

Restaurante relajado y vibrante con asientos rojos que ofrece platillos clásicos mexicanos, cerveza y bebidas de tequila.
XCaret Mexican Grill & Catina $25 Gift Card
$15

Puja inicial

Restaurante relajado y vibrante con asientos rojos que ofrece platillos clásicos mexicanos, cerveza y bebidas de tequila.
2 eBike & Helmet Rentals
$30

Puja inicial

Triad Eco Adventures serves local Visitors and Guests with experiences catering to each of the Triad’s unique personalities throughout Winston-Salem, High Point, and Greensboro.

Service Options:

  • Narrated SEGWAY Tours & Lessons
  • PEDEGO electric-BIKE Rentals, Tours, & Sales
  • PaddleFit Stand-Up Paddleboard (SUP) Lessons, Rentals, & Sales
  • Various Group and ticketed TROLLEY Tours, Events, & Transportation
Family Pass to Kaleideum
$25

Puja inicial

Kaleideum is an innovative and dynamic experiential learning museum in Winston-Salem, NC. Family Pass to Kaleideum (value of $54). Donated by Kaleideum.


Address: 120 W 3rd St, Winston-Salem, NC 27101

Phone(336) 767-6730

Lunazul Blanco Tequila
$15

Puja inicial

Lunazul Blanco Mexican Tequila 100% Agave. Must be 21+ to win bid.

Muñeca de Hoja de Maíz
$10

Puja inicial

Hand made corn husk dancing doll.

