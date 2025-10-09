<span>Hispanic League Gala Subasta Silenciosa</span>

2 boletos de 3 niveles para Wake Forest University Face to Face con Cynthia Erivo el 15 de abril de 2026, a las 7:30 p. m. en el Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum.





https://facetoface.wfu.edu/cynthia-erivo/





Cynthia Erivo es una fuerza todoterreno con múltiples facetas que cautiva a la audiencia con su música y actuación galardonadas, tanto en el escenario como en la pantalla. Erivo tiene una habilidad especial para dar forma y conducir narrativas a través del entretenimiento mientras continúa evolucionando su obra con personajes conmovedores y revolucionarios que llegan al núcleo emocional y trascienden las barreras raciales, de género y culturales.

Erivo interpreta a Elphaba junto a Glinda de Ariana Grande en la muy esperada adaptación cinematográfica del musical Wicked dirigida por Jon M. Chu. Wicked: Part I se estrenó en noviembre de 2024, y Part Two se seguirá en noviembre de 2025.

En 2023, produjo y lanzó su primera película bajo su productora, Edith’s Daughter, una película emocionante sobre un refugiado liberiano en Grecia llamada Drift, dirigida por Anthony Chen.

En 2021, Erivo fue nominada a un Emmy® por su aclamada interpretación de Aretha Franklin en la serie global y ganadora del Emmy Genius: Aretha de National Geographic. Esta temporada es la primera y única serie limitada autorizada y basada en la vida de la aclamada Reina del Soul. Ese mismo año, lanzó su álbum debut, Ch. 1 Vs. 1.

En 2019, Erivo recibió dos nominaciones al Oscar®—una por su papel como Harriet Tubman en la película biográfica de Focus Features Harriet, y otra por la canción principal de la película “Stand Up,” que coescribió.

Erivo publicó su primer libro para niños titulado, Remember to Dream, Ebere. El libro sigue a una niña llamada Ebere cuya madre la anima a soñar lo más grande posible. Erivo escribió el libro como un homenaje a la imaginación de un niño, al amor de un padre y a los grandes sueños compartidos por ambos. Su pasión por empoderar a los demás resuena tan fuerte como su voz premiada.