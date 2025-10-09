<span>Hispanic League Gala Subasta Silenciosa</span>

Organizado por
Acerca de este evento
114 30th St, Winston-Salem, NC 27105, USA
Puja inicial
Pintura al óleo sobre lienzo blanco. (Valor de $300)
Puja inicial
Donado por Maria Justice. (Valor de $250)
Puja inicial
Vinos rojos y blancos. Debe tener al menos 21 años para pujar y ganar.
Puja inicial
Donado por Pat y Ray Gardea.
Muñecas de trapo tradicionales hechas a mano de México.
Puja inicial
Donado por Honey & Hue de Dulce
Moderno. Hermoso. Tú
Dulce es una especialista en morenas que ofrece servicios de color de lujo moderno. Ofrece balayage, color, cortes de cabello personalizados, tratamientos y secados.
3630 Hewes Lane,
Winston Salem, NC 27103
honeyhuebydulce.glossgenius.com
Puja inicial
Conjunto de 2 jarrones vintage de cerámica mexicana Barlop pintados a mano en marrón y verde.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Tarjeta de regalo de $100 para Pure Sweat Studios.
Bienvenido a Pure Sweat Sauna Studio un refugio enfocado en la comunidad para la salud, la curación y la conexión interna, que ofrece saunas de infrarrojos de espectro completo de última generación y terapia de contraste con baños fríos.
https://www.puresweatstudios.com/winston-salem-nc
Puja inicial
$100 Pure Sweat Studios Gift Card.
Bienvenido a Pure Sweat Sauna Studio un refugio enfocado en la comunidad para la salud, la curación y la conexión interior, que ofrece saunas infrarrojas de espectro completo y terapia de contraste con inmersión en agua fría de última generación.
Puja inicial
2 boletos de 3 niveles para Wake Forest University Face to Face con Cynthia Erivo el 15 de abril de 2026, a las 7:30 p. m. en el Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum.
https://facetoface.wfu.edu/cynthia-erivo/
Cynthia Erivo es una fuerza todoterreno con múltiples facetas que cautiva a la audiencia con su música y actuación galardonadas, tanto en el escenario como en la pantalla. Erivo tiene una habilidad especial para dar forma y conducir narrativas a través del entretenimiento mientras continúa evolucionando su obra con personajes conmovedores y revolucionarios que llegan al núcleo emocional y trascienden las barreras raciales, de género y culturales.
Erivo interpreta a Elphaba junto a Glinda de Ariana Grande en la muy esperada adaptación cinematográfica del musical Wicked dirigida por Jon M. Chu. Wicked: Part I se estrenó en noviembre de 2024, y Part Two se seguirá en noviembre de 2025.
En 2023, produjo y lanzó su primera película bajo su productora, Edith’s Daughter, una película emocionante sobre un refugiado liberiano en Grecia llamada Drift, dirigida por Anthony Chen.
En 2021, Erivo fue nominada a un Emmy® por su aclamada interpretación de Aretha Franklin en la serie global y ganadora del Emmy Genius: Aretha de National Geographic. Esta temporada es la primera y única serie limitada autorizada y basada en la vida de la aclamada Reina del Soul. Ese mismo año, lanzó su álbum debut, Ch. 1 Vs. 1.
En 2019, Erivo recibió dos nominaciones al Oscar®—una por su papel como Harriet Tubman en la película biográfica de Focus Features Harriet, y otra por la canción principal de la película “Stand Up,” que coescribió.
Erivo publicó su primer libro para niños titulado, Remember to Dream, Ebere. El libro sigue a una niña llamada Ebere cuya madre la anima a soñar lo más grande posible. Erivo escribió el libro como un homenaje a la imaginación de un niño, al amor de un padre y a los grandes sueños compartidos por ambos. Su pasión por empoderar a los demás resuena tan fuerte como su voz premiada.
Puja inicial
4 Baseline Seat Tickets and a First Pitch Opportunity at the Winston Salem Dash. ($130 value)
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
4 Train Tickets with Admission at the NC Transportation Museum
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Donado por Abbey y Darrell Garner.
BYGood Coffee
301 Brookstown Ave, Suite 300
Winston Salem, Carolina del Norte 27101
(336) 842-5339
[email protected]
Puja inicial
Donado por Ego Home Furniture. (valor de $300)
5379 Shattalon Dr
Winston Salem, NC 27106
Puja inicial
Donado por Park Place Hospitality.
Amelia Island es parte de la cadena de islas barrera Sea Islands en la costa atlántica del estado de Florida en los EE. UU. Tiene una historia de dominio español, francés, británico y estadounidense. Hoy en día es un destino turístico popular conocido por sus lujosos resorts, campos de golf y numerosas playas de arena. Main Beach Park tiene dunas de arena, un paseo marítimo y instalaciones públicas deportivas y recreativas. Amelia Island ha tenido 8 banderas a lo largo de sus 450 años de historia. Comenzando con la francesa en 1562, y seguida por conquistadores españoles, perseguidores de religiones no católicas, soldados mercenarios, exploradores, mercaderes de esclavos y piratas.
Date el gusto de una estadía de dos (2) noches en una suite estándar en el Hampton Inn and Suites Amelia Island Historic Harbor Front!
Este certificado (valorado en $400) debe presentarse y entregarse en el momento del check-in. Sin valor en efectivo. Se aplican fechas no disponibles. Las reservas se basarán en la disponibilidad. El certificado es válido hasta el 31 de octubre de 2026.
Puja inicial
Donado por: Iraida y Gabriel Bottazzi. (valor de $900)
Relájate y disfruta del ritmo tranquilo y del aire fresco de las montañas o sé aventurero y ve de excursión, pesca, ciclismo o turismo. Esta hermosa cabaña de montaña de 3 dormitorios y 3 baños satisfará todas tus necesidades. Puede alojar hasta
10 huéspedes. Esta cabaña de troncos está ubicada de forma céntrica entre Boone, Banner Elk, Valle Crucis y Blowing Rock en el área de Foscoe. Sujeto a disponibilidad y válido por 12 meses a partir de la fecha del evento. La tarifa de limpieza no está incluida. El seguro de alquiler no está incluido y es obligatorio. Se admiten mascotas: solo perros, máximo dos
Puja inicial
Jarrones de cerámica mexicana vintage Barlop gris pintados a mano, juego de 2.
Puja inicial
Juego de 6 posavasos de cuero marrón hecho a mano.
Donado por anónimo.
Puja inicial
Puja inicial
Una deliciosa mezcla de polvo de limón, toronja y naranja, especias, polvo de chilito y dulces de frutas que le darán a tu bebida el sabor de México.
¡Solo agrega tu refresco y tequila favoritos!
Una deliciosa mezcla de concentrado de tomate, polvo de limón, especias, polvo de chilito y dulces de frutas para que prepares una auténtica Michelada de México.
¡Solo agrega tu cerveza favorita!https://cantaritoloco.com
Puja inicial
3 espejos decorativos en dorado, rojo y verde. Materiales: Vidrio, arcilla, cerámica.
Donado por anónimo.
Puja inicial
Donado por Pat & Ray Gardea
Puja inicial
Conjunto de dos espejos pequeños.
Puja inicial
Donado por: Hip Chics Boutique & Gifts
Puja inicial
Fotografía firmada certificada de Seth Javis #24 de los Carolina Hurricanes. Seth Jarvis es un delantero profesional de hockey sobre hielo canadiense de los Carolina Hurricanes de la National Hockey League. Jarvis fue seleccionado en la 13ª posición por los Hurricanes en el draft de entrada de la NHL de 2020.
Donado por los Carolina Hurricanes.
Puja inicial
Campo de golf estacional que ofrece hoyos iluminados y palos para un juego más fácil que es adecuado para todas las edades.
Aspectos destacados: Sirve comida · Campo de dieciocho hoyos
Ubicado en: Tanglewood Park
Dirección: 4035 Clemmons Rd, Clemmons, NC 27012.
Donado por: softgolf.net
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Triad Eco Adventures serves local Visitors and Guests with experiences catering to each of the Triad’s unique personalities throughout Winston-Salem, High Point, and Greensboro.
Service Options:
Puja inicial
Kaleideum is an innovative and dynamic experiential learning museum in Winston-Salem, NC. Family Pass to Kaleideum (value of $54). Donated by Kaleideum.
Address: 120 W 3rd St, Winston-Salem, NC 27101
Puja inicial
Lunazul Blanco Mexican Tequila 100% Agave. Must be 21+ to win bid.
Puja inicial
Hand made corn husk dancing doll.
