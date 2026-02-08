Hiss & Harmony Cathey Choir

Ofrecido por

Hiss & Harmony Cathey Choir

Acerca de las afiliaciones

"Hiss & Harmony Membresías del Coro Cathey".

Membresía General
$5

Válido hasta 10 de junio de 2027

Uno por familia. Por favor comparta el nombre(s) y grado(s) del estudiante con su información de membresía.

Membresía de Patrocinador de las Artes
Paga lo que puedas

Válido hasta 10 de junio de 2027

Como miembro fundador con la membresía de Patrocinador de las Artes, ayudará a establecer una fuerte base para esta organización sin fines de lucro para apoyar a nuestro 6to-8vo grado Cathey Cobra Choir Booster en 2026.


Uno por familia. Por favor comparta el nombre(s) y grado(s) del estudiante con su información de membresía.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!