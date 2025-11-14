Noche de Artesanía Festiva

Organizado por
La admisión de niños incluye: Manualidades para construir un muñeco de nieve, Cartas a Santa, Una foto con Santa, Galletas y chocolate caliente, Juegos y muchas risas.
Los padres son bienvenidos a unirse a sus hijos para una tarde de diversión navideña, creatividad y comunidad. ¡Disfruten viendo a los niños hacer manualidades, jugar juegos y crear recuerdos!
¡Los más pequeños son bienvenidos a unirse a la diversión! Este boleto es para bebés y niños pequeños que no necesitan un kit de actividades infantiles
