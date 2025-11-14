Noche de Cine

1 boleto = $1

POR FAVOR LEER

Los boletos se pueden recoger en la oficina de Valley View del 3 al 5 de diciembre de 7:30 am a 9:00 am y en el evento en la mesa de venta de boletos.





Los precios de comida y bebida van desde 1 a 5 boletos.

Los precios de juegos/artesanías van desde 2 a 5 boletos.

Los paseos en tren son 3 boletos (el tren funciona de 4 a 6 pm)

Fotos con Santa son 5 boletos.

Consulte nuestro folleto en ParentSquare y nuestras redes sociales para obtener una lista de precios más detallada.





*Tenga en cuenta que Chilitos Mexican Grill no aceptará boletos