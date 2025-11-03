Ten Oaks Elementary School PTO

Organizado por

Ten Oaks Elementary School PTO

Acerca de este evento

Holiday Pop Up Cabinas de Fotos

Ten Oaks Elementary School

9:00am-9:20am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

9:20am-9:40am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

9:40am-10am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

10am-10:20am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

10:20am -10:40am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

10:40am - 11am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

11am - 11:20am
$40

We provide 4 professionally themed sets. You bring your camera and creativity - tripods welcome! 

Añadir una donación para Ten Oaks Elementary School PTO

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!