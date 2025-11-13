Rifa de vacaciones

Organizado por
Paquete de Tonies
Incluye un conjunto inicial de Tonies Paw Patrol
Tonies Doc McStuffins
Tonies Mindful Sloth
Tonies Dino Ranch
Valorado en $159.96
El Altavoz Sherwood y Suscripción de 1 Año a más de 5,000 audiolibros, podcasts y programas de baja estimulación que mantienen a los niños comprometidos sin sobreestimulación.
Valorado en $132.90
Los Kits de Inicio Definitivos de Branch Basics incluyen un concentrado de limpieza multiusos, refuerzo de oxígeno, detergente para ropa, tabletas de lavavajillas y botellas reutilizables.
Valorado en $115
Juego de Letras de Peluche Arcoíris Alphapals de 11 pulgadas
El set Alphapals Rainbow es un conjunto cómodo lleno de maravilla y juego. La bolsa de letras de alta calidad incluye 26 letras de peluche grandes. ¡Lavable a máquina! ¡Un gran juguete educativo!
Valorado en $195
La cesta de Texas Roadhouse incluye Cena para 2 (hasta un valor de $40), Salsa de Carne, Condimento para Carne, un coozie, cacahuetes y un cupón para camarones o costillas gratis con la compra de un plato principal.
Valorado en $78
Esta cesta incluye una sartén Lodge Cast Iron 12" de hierro fundido sazonado "El amor es como una mariposa" Dolly Parton. Un juego de cuencos de mezcla de CaliBowl "No Spill" azul cielo. Dos bolsas de chips de tortilla MASA.
Valorado en $108.94
Este set incluye un Kit de Alfabetización y un Kit de Matemáticas para aprender en casa.
Valorado en 73.98
Este set incluye la mesa de juegos 4 en 1 con futbolín de 2 jugadores, ping pong, air hockey y billar.
Valorado en $114.99
Este set incluye 1 Gorra Fieldstone, 3 Calcetines Fieldstone, 2 Lanyards de Camuflaje, MODL Infinity tool y ganchos, y stickers.
Valorado en $92
Este set incluye 1 Gorra Fieldstone, 2 Calcetines Fieldstone, 3 Lanyards de Camuflaje, MODL Infinity tool y omni-links, y stickers.
Valorado en $79
Este set incluye 4 toallas de baño FaceSoft de carbón, un juego de aretes Comfy en forma de lágrima, jabón de barra de lavanda y hierba de limón, bálsamo de labios de vainilla, bálsamo de rescate para la piel, bálsamo de rescate muscular y sales de baño de pomelo.
Valorado en $200
Este set incluye un balde de 5 galones de AutoZone, esponja, Armor All para ruedas y neumáticos, Armor All Protectant, Armor All Shine, Armor All Wash & Wax y Armor All Limpiador de Cristales.
Valorado en $30
Este set incluye un bolso Landon Carryall Extra Grande de Dagne Dover, un fanny pack Ace de Dagne Dover, dos toallas de baño FaceSoft de carbón y una sombrilla de playa clásica Shibumi 3.0.
Valorado en $710
Este set incluye un secador de cabello Moda de Solano USA, una plancha de peinado Usmooth Infinite y 2 toallas de baño FaceSoft de carbón.
Valorado en $274.99
Este set incluye un Sampler de Puntadas Clever Poppy y un set de regalo de Archer & Olive que incluye 2 cuadernos, cinta washi, plumas de caligrafía, bolígrafos de gel, un porta bolígrafos, libros de papel de collage y pegatinas.
Valorado en $109
This set include a Pickleberry Kids interchangeable hat with 3 patches, a Wyld Shyres figurine, Packed Up card game, and 2-$25 giftcards to Pickleberry Kids.
Valued at $126
This set includes a Slackers Swingline, a Slackers Hammock, a size Small Camo Steamheads shirt, and a youth medium drip shorts.
Valued at $183
This set includes a Shure Aonic 50 Gen 2 Wireless Noise Cancelling Headphones and EBoost POW Berry Melon PreWorkout.
Valued at $399
This set includes the Blank Slate board game and a Rub & Sauce Bundle.
Valued at $114.99
This set includes Joey Coffee Alternative, Comfy Earrings gold bars, a FaceSoft charcoal Bath Towel, 2 boxes of LMNT electrolyte drink mixes, and a Blue Floral Loopy Samsung S25 phone case.
Valued at $157
Este conjunto incluye una toalla de baño FaceSoft de carbón, pendientes de arcoíris cómodos y un juego de jabón y desodorante Wild.
Valorado en $106.90
Este conjunto incluye chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA, una toalla de baño de carbón FaceSoft, mezcla de bebida electrolítica LMNT y preentrenamiento EBoost.
Valorado en $100
Este conjunto incluye Abduction, Charty Party, That Sound Game y How Many What.
Valorado en $79.96
Este conjunto incluye un Toldo MoonShade que se acopla al costado de tu vehículo, una funda iPhone 15 Loopy verde, preentrenamiento Eboost y chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA.
Valorado en $337.
Este conjunto incluye un bolso de golf para mujeres, guante de golf para mujeres talla mediana, marcador de bola de golf, mezclas de bebida electrolítica LMNT, chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA, toalla de baño de carbón FaceSoft y funda de iPhone 16 Loopy floral rosada.
Valorado en $122
Este set incluye la guía emocional de Kimochis (un set de aprendizaje social/emocional), el juego de mesa Danger Hugs y las tortillas de semilla de MASA sin aceite.
Valorado en $103.99
Este set incluye el libro Confidence Within de Slumberkins y el peluche, el juego ABC Unicorns vs Dragons, y las tortillas de semilla de MASA sin aceite.
Valorado en $52
Este set incluye una caja Plate Crate con juegos de coordinación mano-ojo, un balón de "béisbol", un spin wing, una camiseta Plate Crate tamaño pequeño, y chicle Big League Chew. También incluye una camiseta de béisbol talla grande para jóvenes, pantalones cortos de helado talla pequeña para jóvenes, y una camiseta de béisbol talla mediana para jóvenes.
Valorado en $95.
Este set incluye Hurry Up Chicken Butt, Anarchy Pancakes, Danger Hugs, Packed Up y una figura de Wyld Shyres.
Valorado en $68.99
Este set incluye Telestrations, Tapple, Flip 7 y Danger Hugs.
Valorado en $62.98
Este set incluye Glyphics, Tacta, Danger Hugs y Packed up.
Valorado en $60.98
Este set incluye Smart Four, Monster Match, Sneaky Elves y Ouisi Nature.
Valorado en $157.00
Este set incluye Rodeo-opoly, Charty Party y Cards Against Humanity Family Edition con una Caja que Brilla en la Oscuridad y el Pack de Bromas de la Clase Clown.
Valorado en $100.99
Este set incluye Shut The Box, Abduction y Ouisi Nature.
Valorado en $79.99
Este set incluye Abduction, Happy Salmon, Charty Party y Packed Up.
Valorado en $57.97
Este conjunto incluye Hues and Cues, Exploding Kittens, Chess Set, y Mexican Train Dominoes.
Valorado en $144.88.
Este conjunto incluye un set de carreras de obstáculos y camisetas de béisbol YL/YXL.
Valorado en $99.99
Este conjunto incluye una mini mesa de futbolín, gafas y estuche de almacenamiento, y 2 camisetas de béisbol YXL.
Valorado en $94.99
Este conjunto incluye un BigFoot Slumberkins, MASA tortilla chips sin aceite de semilla, y The Sight Words Fidget Game.
Valorado en $72
Esto incluye una noche de estadía en Margaritaville en Kansas City valorada en $299.99.
4 Entradas para el Zoológico de KC
4 Entradas para la Rueda y Putt Putt de KC
4 Entradas para el Museo del Juguete
4 Entradas para la Estación de la Unión
Valorado en $356
4 Entradas para niños al Zoológico de Rolling Hill en Salina
Valorado en $48
4 Entradas para el Museo de Ciencias de Oklahoma City (Valorado en $91.80)
Este set incluye un sombrero de Stroots Locker, 1 bolsa de jerky de teriyaki, una bolsa de jerky original, 2 bolsas de jerky de jalapeño, 2 palitos de queso de pimienta, 2 palitos de aperitivo ahumados y 2 palitos de aperitivo de barbacoa de miel.
Valorado en $100
4 Entradas al Centro de Descubrimiento Infantil de Kansas (Valor 39.37)
92 piece socket and wrench set from Bomgaars
Valued at $120
A 4 pack of tickets to see Be Like Blippi at The Kingman Historic Theatre on April 8th! Donated by The Kingman Historic Theatre.
A Saranoni Faux Fur Gray Throw Blanket and a 12oz bag of Fresh Roasted Whole Bean Candy Cane coffee beans, 12 count single use cups of Bali Medium Fresh Roasted Coffee, an 8 oz ground fresh roasted dark coffee with mushrooms, and Hibiscus Berry Artisan Loose Leaf Tea
