Kingman Elementary School PTO

Kingman Elementary School PTO

Rifa de vacaciones

Kingman

KS 67068, USA

Paquete de Tonies
$2

Paquete de Tonies

Incluye un conjunto inicial de Tonies Paw Patrol

Tonies Doc McStuffins

Tonies Mindful Sloth

Tonies Dino Ranch

Valorado en $159.96

Altavoz Sherwood y Suscripción de 1 Año
$2

El Altavoz Sherwood y Suscripción de 1 Año a más de 5,000 audiolibros, podcasts y programas de baja estimulación que mantienen a los niños comprometidos sin sobreestimulación.


Valorado en $132.90

Branch Basics
$2

Los Kits de Inicio Definitivos de Branch Basics incluyen un concentrado de limpieza multiusos, refuerzo de oxígeno, detergente para ropa, tabletas de lavavajillas y botellas reutilizables.


Valorado en $115

Alphapals item
Alphapals
$2

Juego de Letras de Peluche Arcoíris Alphapals de 11 pulgadas


El set Alphapals Rainbow es un conjunto cómodo lleno de maravilla y juego. La bolsa de letras de alta calidad incluye 26 letras de peluche grandes. ¡Lavable a máquina! ¡Un gran juguete educativo!


Valorado en $195

Texas Roadhouse item
Texas Roadhouse
$2

La cesta de Texas Roadhouse incluye Cena para 2 (hasta un valor de $40), Salsa de Carne, Condimento para Carne, un coozie, cacahuetes y un cupón para camarones o costillas gratis con la compra de un plato principal.


Valorado en $78

Cesta de Cocina
$2

Esta cesta incluye una sartén Lodge Cast Iron 12" de hierro fundido sazonado "El amor es como una mariposa" Dolly Parton. Un juego de cuencos de mezcla de CaliBowl "No Spill" azul cielo. Dos bolsas de chips de tortilla MASA.


Valorado en $108.94

Kit de 2do Grado Hand2Mind
$2

Este set incluye un Kit de Alfabetización y un Kit de Matemáticas para aprender en casa.


Valorado en 73.98

Mesa de Juegos 4 en 1
$2

Este set incluye la mesa de juegos 4 en 1 con futbolín de 2 jugadores, ping pong, air hockey y billar.


Valorado en $114.99

Canasta para Hombre #1
$2

Este set incluye 1 Gorra Fieldstone, 3 Calcetines Fieldstone, 2 Lanyards de Camuflaje, MODL Infinity tool y ganchos, y stickers.


Valorado en $92

Canasta para Hombre # 2
$2

Este set incluye 1 Gorra Fieldstone, 2 Calcetines Fieldstone, 3 Lanyards de Camuflaje, MODL Infinity tool y omni-links, y stickers.


Valorado en $79

Cesta de Spa
$2

Este set incluye 4 toallas de baño FaceSoft de carbón, un juego de aretes Comfy en forma de lágrima, jabón de barra de lavanda y hierba de limón, bálsamo de labios de vainilla, bálsamo de rescate para la piel, bálsamo de rescate muscular y sales de baño de pomelo.


Valorado en $200

Balde de Lavado para el AutoZone
$2

Este set incluye un balde de 5 galones de AutoZone, esponja, Armor All para ruedas y neumáticos, Armor All Protectant, Armor All Shine, Armor All Wash & Wax y Armor All Limpiador de Cristales.


Valorado en $30

Cesta de Elementos Esenciales para Estar en Movimiento item
Cesta de Elementos Esenciales para Estar en Movimiento
$2

Este set incluye un bolso Landon Carryall Extra Grande de Dagne Dover, un fanny pack Ace de Dagne Dover, dos toallas de baño FaceSoft de carbón y una sombrilla de playa clásica Shibumi 3.0.


Valorado en $710

Cuidado del Cabello
$2

Este set incluye un secador de cabello Moda de Solano USA, una plancha de peinado Usmooth Infinite y 2 toallas de baño FaceSoft de carbón.


Valorado en $274.99

Cesta de Manualidades
$2

Este set incluye un Sampler de Puntadas Clever Poppy y un set de regalo de Archer & Olive que incluye 2 cuadernos, cinta washi, plumas de caligrafía, bolígrafos de gel, un porta bolígrafos, libros de papel de collage y pegatinas.


Valorado en $109

Pickleberry Kids
$2

This set include a Pickleberry Kids interchangeable hat with 3 patches, a Wyld Shyres figurine, Packed Up card game, and 2-$25 giftcards to Pickleberry Kids.


Valued at $126

Outdoor Kids Basket
$2

This set includes a Slackers Swingline, a Slackers Hammock, a size Small Camo Steamheads shirt, and a youth medium drip shorts.


Valued at $183

Beats & Boost Basket
$2

This set includes a Shure Aonic 50 Gen 2 Wireless Noise Cancelling Headphones and EBoost POW Berry Melon PreWorkout.


Valued at $399

Grill & Game Night
$2

This set includes the Blank Slate board game and a Rub & Sauce Bundle.


Valued at $114.99

Recharge and Refresh Bundle
$2

This set includes Joey Coffee Alternative, Comfy Earrings gold bars, a FaceSoft charcoal Bath Towel, 2 boxes of LMNT electrolyte drink mixes, and a Blue Floral Loopy Samsung S25 phone case.


Valued at $157

Conjunto de Mimos y Brillo
$2

Este conjunto incluye una toalla de baño FaceSoft de carbón, pendientes de arcoíris cómodos y un juego de jabón y desodorante Wild.


Valorado en $106.90

Cesta de Poder y Crujido
$2

Este conjunto incluye chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA, una toalla de baño de carbón FaceSoft, mezcla de bebida electrolítica LMNT y preentrenamiento EBoost.


Valorado en $100

Noche de Juegos para Adolescentes Ríe y Juega
$2

Este conjunto incluye Abduction, Charty Party, That Sound Game y How Many What.


Valorado en $79.96

Cesta de Equipamiento y Prepare para Salir item
Cesta de Equipamiento y Prepare para Salir
$2

Este conjunto incluye un Toldo MoonShade que se acopla al costado de tu vehículo, una funda iPhone 15 Loopy verde, preentrenamiento Eboost y chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA.


Valorado en $337.


Cesta de Par‑Tee y Poder
$2

Este conjunto incluye un bolso de golf para mujeres, guante de golf para mujeres talla mediana, marcador de bola de golf, mezclas de bebida electrolítica LMNT, chips de tortilla sin aceite de semilla de MASA, toalla de baño de carbón FaceSoft y funda de iPhone 16 Loopy floral rosada.


Valorado en $122

Canasta de Sentimientos, Diversión y Sabor item
Canasta de Sentimientos, Diversión y Sabor
$2

Este set incluye la guía emocional de Kimochis (un set de aprendizaje social/emocional), el juego de mesa Danger Hugs y las tortillas de semilla de MASA sin aceite.


Valorado en $103.99

Paquete de Juego, Aprendizaje y Snacks
$2

Este set incluye el libro Confidence Within de Slumberkins y el peluche, el juego ABC Unicorns vs Dragons, y las tortillas de semilla de MASA sin aceite.


Valorado en $52

Swag de Béisbol
$2

Este set incluye una caja Plate Crate con juegos de coordinación mano-ojo, un balón de "béisbol", un spin wing, una camiseta Plate Crate tamaño pequeño, y chicle Big League Chew. También incluye una camiseta de béisbol talla grande para jóvenes, pantalones cortos de helado talla pequeña para jóvenes, y una camiseta de béisbol talla mediana para jóvenes.


Valorado en $95.

Canasta Definitiva de Noche de Juegos
$2

Este set incluye Hurry Up Chicken Butt, Anarchy Pancakes, Danger Hugs, Packed Up y una figura de Wyld Shyres.


Valorado en $68.99

Noche de Juegos en Familia
$2

Este set incluye Telestrations, Tapple, Flip 7 y Danger Hugs.


Valorado en $62.98

Juego de Jugar Toda la Noche
$2

Este set incluye Glyphics, Tacta, Danger Hugs y Packed up.


Valorado en $60.98

¡A Jugar! Cesta
$2

Este set incluye Smart Four, Monster Match, Sneaky Elves y Ouisi Nature.


Valorado en $157.00

Colección de Cartas, Gráficos y Risas
$2

Este set incluye Rodeo-opoly, Charty Party y Cards Against Humanity Family Edition con una Caja que Brilla en la Oscuridad y el Pack de Bromas de la Clase Clown.


Valorado en $100.99

Cesta de Rol, Risa y Victoria
$2

Este set incluye Shut The Box, Abduction y Ouisi Nature.


Valorado en $79.99

Paquete de Tablero y Más Allá
$2

Este set incluye Abduction, Happy Salmon, Charty Party y Packed Up.


Valorado en $57.97

Desafío Aceptado Bundle
$2

Este conjunto incluye Hues and Cues, Exploding Kittens, Chess Set, y Mexican Train Dominoes.


Valorado en $144.88.

Paquete Playzone
$2

Este conjunto incluye un set de carreras de obstáculos y camisetas de béisbol YL/YXL.


Valorado en $99.99

Cancha de Deportes y Diversión Todo el Día
$2

Este conjunto incluye una mini mesa de futbolín, gafas y estuche de almacenamiento, y 2 camisetas de béisbol YXL.


Valorado en $94.99

Cesta de Abrazos, Inteligencia y Aperitivos
$2

Este conjunto incluye un BigFoot Slumberkins, MASA tortilla chips sin aceite de semilla, y The Sight Words Fidget Game.


Valorado en $72

Margaritaville Kansas City
$2

Esto incluye una noche de estadía en Margaritaville en Kansas City valorada en $299.99.

Cesta de escapada de KC
$2

4 Entradas para el Zoológico de KC

4 Entradas para la Rueda y Putt Putt de KC

4 Entradas para el Museo del Juguete

4 Entradas para la Estación de la Unión


Valorado en $356

Salina
$2

4 Entradas para niños al Zoológico de Rolling Hill en Salina


Valorado en $48

Museo de Ciencias de OKC
$2

4 Entradas para el Museo de Ciencias de Oklahoma City (Valorado en $91.80)

Paquete de Locker de Stroots
$2

Este set incluye un sombrero de Stroots Locker, 1 bolsa de jerky de teriyaki, una bolsa de jerky original, 2 bolsas de jerky de jalapeño, 2 palitos de queso de pimienta, 2 palitos de aperitivo ahumados y 2 palitos de aperitivo de barbacoa de miel.


Valorado en $100

Topeka
$2

4 Entradas al Centro de Descubrimiento Infantil de Kansas (Valor 39.37)

92 Piece Socket and Wrench Set
$2

92 piece socket and wrench set from Bomgaars


Valued at $120

Kingman Historic Theatre - Be Like Blippi
$2

A 4 pack of tickets to see Be Like Blippi at The Kingman Historic Theatre on April 8th! Donated by The Kingman Historic Theatre.

Kingman Historic Theatre - Be Like Blippi
$2

A 4 pack of tickets to see Be Like Blippi at The Kingman Historic Theatre on April 8th! Donated by The Kingman Historic Theatre.

Cozy Comfort Bundle item
Cozy Comfort Bundle
$2

A Saranoni Faux Fur Gray Throw Blanket and a 12oz bag of Fresh Roasted Whole Bean Candy Cane coffee beans, 12 count single use cups of Bali Medium Fresh Roasted Coffee, an 8 oz ground fresh roasted dark coffee with mushrooms, and Hibiscus Berry Artisan Loose Leaf Tea

