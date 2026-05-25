Venta de Currículo para Educación en Casa

Acerca de este evento
Válido para todas las ventas. Solo se permite la participación a familias que educan en casa y que vendan libros, materiales didácticos manipulativos, juegos o suministros; los artículos hechos a mano solo están permitidos si el vendedor es una familia que educa en casa. No se admiten vendedores externos que no eduquen en casa. Se requiere el pago para reservar el espacio. Todos los fondos se destinarán a cubrir los costos de organización del evento. No se realizarán reembolsos.
Boleto de promoción. Prohibida la venta de productos. Dirigido a todos los evaluadores, cooperativas, escuelas, clubes, equipos, etc. Por favor, asistan para promocionar lo que pueden ofrecer a la comunidad de educación en el hogar. Se requiere el pago para instalar su puesto. Todos los fondos cubren los costos de organización. No se realizan reembolsos.
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