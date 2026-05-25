Esperanza Academia por HSL-MLSGO

Su cuota mensual de entrenamiento contribuye a brindar a los jugadores acceso a un desarrollo futbolístico estructurado a través de la HOPE Academy, impulsada por la Hope Soccer League y MLS GO.

Las contribuciones mensuales respaldan:

Entrenamiento profesional y desarrollo de los jugadores

Sesiones de entrenamiento semanales

Uso de campos e instalaciones

Equipamiento de entrenamiento y materiales del programa

Actividades de desarrollo de jugadores y operaciones de la liga

Refrigerios, bebidas y recursos de apoyo para los jugadores