Esperanza Academia por HSL-MLSGO

Acerca de las afiliaciones
Cada jugador registrado recibe acceso a la experiencia oficial de MLS GO, incluidos los uniformes oficiales de MLS GO y la participación en un programa de desarrollo estructurado impulsado por Hope Soccer League. Muchos premios y distribución de alimentos por parte de CONASUPO y CDL.
Mensual
Su cuota mensual de entrenamiento contribuye a brindar a los jugadores acceso a un desarrollo futbolístico estructurado a través de la HOPE Academy, impulsada por la Hope Soccer League y MLS GO.
Las contribuciones mensuales respaldan:
Entrenamiento profesional y desarrollo de los jugadores
Sesiones de entrenamiento semanales
Uso de campos e instalaciones
Equipamiento de entrenamiento y materiales del programa
Actividades de desarrollo de jugadores y operaciones de la liga
Refrigerios, bebidas y recursos de apoyo para los jugadores
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!