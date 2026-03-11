Huachuma Foundation

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Membresías de la Fundación Huachuma

Amigo
$20

Mensual

Únete como Amigo de la Fundación Huachuma y forma parte de una comunidad dedicada a preservar uno de los cactus más notables del mundo. Como Amigo, recibirás:

  • Nuestro boletín con actualizaciones de la fundación y nuestro trabajo de preservación
  • Acceso a llamadas comunitarias y al programa Sabiduría Huachuma
  • Ofertas exclusivas para miembros a medida que estén disponibles

Tu apoyo ayuda a mantener nuestro trabajo de conservación y educación en marcha. Estamos agradecidos de tenerte con nosotros.

Cultivador
$50

Mensual

Como Cultivador, vas más allá de apoyar el trabajo de la fundación. Te conviertes en un participante directo en él. Además de todos los beneficios de Amigo, los Cultivadores reciben:

  • Un cactus de Huachuma plantado anualmente en tu nombre en nuestro Jardín de Preservación Taray en el Valle Sagrado de Perú
  • Una actualización fotográfica anual desde el jardín mostrando las plantas y el trabajo en progreso
  • Acceso a todas las llamadas comunitarias, boletines y al programa Sabiduría Huachuma
  • Ofertas exclusivas para miembros a medida que estén disponibles

Esta es una conservación tangible. Tu cactus crecerá en el Valle Sagrado junto a miles de otros, atendidos por nuestro equipo local y enraizados en un lugar construido específicamente para este propósito.

Guardián
$100

Mensual

Los Guardianes son el círculo de apoyo más cercano de la fundación. En este nivel, tu contribución marca una diferencia significativa en lo que podemos hacer y planificar. Además de todos los beneficios de Cultivador, los Guardianes reciben:

  • Reconocimiento en el sitio web de la Fundación Huachuma
  • Una llamada anual de 1:1 con Hamid Jabbar, fundador y Presidente de la fundación
  • Un cactus de Huachuma plantado anualmente en tu nombre en nuestro Jardín de Preservación Taray
  • Actualización fotográfica anual desde el jardín
  • Acceso a todas las llamadas comunitarias, boletines y al programa Sabiduría Huachuma
  • Ofertas exclusivas para miembros a medida que estén disponibles

Si has sentido la llamada de apoyar este trabajo a un nivel más profundo, este es el lugar para hacerlo.

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