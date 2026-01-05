HUD Exam Prep: Self-Paced Edition

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
¡Bienvenido a la página de pago del Bootcamp de Preparación para el Examen de HUD!
¡Estás en el lugar correcto! En la próxima pantalla podrás seleccionar la fecha de tu bootcamp preferido y completar tu pago seguro a través de Zeffy. ¡Vamos a ponerte en la vía rápida hacia la certificación!
¡Bienvenido al entrenamiento de 3 días en persona para la Preparación para el Examen de HUD!
¡Estás en el lugar correcto! 🎉
Esta es la página de pago para nuestro primer entrenamiento en persona para la Preparación para el Examen de HUD, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre de 2025 en la sede de HUD en Washington, DC. Los cupos son limitados, ¡asegura tu lugar ahora! Confirmarás tu registro y completarás tu pago seguro en la próxima pantalla.
Coaching uno a uno con Leigh.
Esta es la página de pago para Coaching personalizado en asesoría de vivienda uno a uno—apoyo personalizado adaptado a tus necesidades, ya sea que te estés preparando para el Examen de Certificación de HUD o construyendo confianza después de aprobar. En la próxima pantalla, asegurarás tu sesión y completarás tu pago a través de Zeffy.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!