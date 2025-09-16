Human Appeal Inc

❄️Evento Invernal de Human Appeal Winter Wonderland❄️

Share the Love!
$5

Every micro-gift goes into a shared pool that we combine into full aid packages.

Apadrina a un huérfano
$50

Apadrina a un huérfano por un mes (ropa, comida, refugio, educación).

Alimenta a una familia por un mes
$200

Proporciona un paquete de alimentos nutritivos para alimentar a una familia por un mes.

Ayuda completa para una familia
$500

Proporciona alimentos, kits de higiene y kits de refugio para 1 familia.

Ayuda completa para 2 familias
$1,000

Proporciona alimentos, kits de higiene y kits de refugio para 2 familias.

